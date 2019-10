Прикмети й свята 2 жовтня: що не можна робити

2 жовтня в Україні і в усьому світі відзначають кілька важливих свят, серед яких варто відзначити День соціального педагога і день ненасильства.

У народі – Трохим і Зосима, а у євреїв починається піст Гедалії. Прикмети розкажуть, якою буде погода. А OBOZREVATEL пропонує читачам дізнатися, що означає ця дата.

Свята 2 жовтня

День соціального педагога

Відзначається щорічно 2 жовтня. У травні 2009 року в Копенгагені пройшла XVII Міжнародна конференція соціальних педагогів, в якій брали участь представники 44 країн. Конференція стала знаменною, оскільки саме на ній було ухвалено рішення заснувати міжнародне свято всіх соціальних педагогів. Одна з функцій соціальної педагогіки – розробляти систему заходів, що дозволяють виховувати людину оптимальним чином.

День ненасильства

Свято встановлено резолюцією Генеральної асамблеї ООН від 15 червня 2007 року. Дата вибрана не випадково: 2 жовтень 1869 року народився Махатма Ганді, лідер руху за незалежність Індії та основоположник філософії та стратегії ненасильства. Цей день служить додатковим приводом для того, щоб "пропагувати ненасильство, зокрема, шляхом освітньої та суспільно-роз'яснювальної роботи".

Трохим і Зосима

Цього дня відзначається свято двох святих мучеників – Зосими Пустельника і Трохима. Зосима пішов у пустелю, де мирно жив поруч із дикими звірами. Через віру піддався тортурам.

Трохим постраждав за віру в III столітті. Одного разу в Антіохії під час язичницького свята Трохим і його друг Саватій молили Бога наставити одноплемінників на шлях порятунку. Про це дізнався імператор. Він наказав піддати друзів тортурам і, врешті-решт, стратити.

Піст Гедалії

Це день жалоби і посту, що відзначається 3 тішрея за єврейським календарем, наступного дня після Рош ха-Шана. Якщо випадає на суботу, піст зсувається на неділю і триває від сходу сонця до появи перших зірок, цього часу нічого не їдять і нічого не п'ють.

Прикмети 2 жовтня

Грім гримить – до безсніжної зими.

Туман і волого – до теплої осені.

Журавлі високо летять – до теплої осені.

Багато горобини зросло – до дощової осені.

Що не можна робити 2 жовтня

Категорично заборонено лінуватися і брати в руки гострі колючо-ріжучі предмети. Також не можна цього дня заздрити й брехати.

Хто народився 2 жовтня

Юрій Левітан

Народився в 1941 році – помер 4 серпня 1983 року. Диктор Всесоюзного радіо Державного комітету РМ СРСР з телебачення і радіомовлення, народний артист СРСР.

Український артист, продюсер, композитор, автор пісень, режисер, сценарист, телеведучий, народний артист України. Протягом 20 років активно займається творчістю, поєднуючи музичні та телевізійні проекти. З 2016 – член журі українського відбору на Євробачення та проекту "Х-Фактор".

Британський музикант-мультиінструменталіст, співак і автор пісень, актор, громадський діяч і філантроп. Соліст гурту The Police в 1976-1984 роках. З 1984 року виступає сольно. Найпопулярніші пісні: Shape Of My Heart, Fragile, Englishman in New York, Desert Rose, Fields of Gold.

