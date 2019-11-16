Прикмети й свята 16 листопада: що не можна робити

16 листопада в Україні та в усьому світі відзначають кілька свят, серед яких варто звернути увагу на День працівників радіо, телебачення і зв'язку України.
Також відзначають Міжнародний день, присвячений терпимості, в народі – Анна Холодна, а день ангела у Анни і Сергія. Прикмети розкажуть, якою буде погода, а OBOZREVATEL пропонує читачам дізнатися, що це за дата.
16 листопада – свята
День працівників радіо, телебачення і зв'язку України
День працівників радіо, телебачення і зв'язку України
Ілюстрація
Встановлено Указом Президента України від 11 листопада 1994 року на підтримку ініціативи працівників радіо, телебачення і телекомунікаційної галузі України. Відзначається щорічно 16 листопада. Девіз: "Ми працюємо, щоб Україна стала розвиненою інформаційною державою".
Міжнародний день, присвячений терпимості
день терпимості
У 1996 році Генеральна Асамблея ООН запропонувала щорічно 16 листопада відзначати Міжнародний день терпимості. Декларація принципів терпимості проголошує, що всі люди різні, але рівні у своїй гідності та правах. Терпимість означає повагу, прийняття і правильне розуміння багатого різноманіття культур світу, форм самовираження і способів проявів людської індивідуальності.
Анна Холодна
Анна Всеволодівна
Азбука віри
Цього дня вшановують пам'ять святої княжни Анни Всеволодівни – доньки київського князя Всеволода Ярославича. Вона була заручена з візантійським царевичем, проте шлюб не відбувся, і княжна вирішила присвятити себе служінню Богу. На Русі уважно спостерігали за погодою, а дівчата бралися за рукоділля.
16 листопада – прикмети
Лід на річці стоїть – до доброго урожаю хліба.
Мороз до вечора – до теплої зими.
Вранці мороз вдарив – до рясного снігопаду.
Миші риють ями – до похолодання.
Сніг лежить, а листя ще не обсипалися – рік буде неврожайним.
Дим з димаря стовпом іде – до морозу.
16 листопада – що не можна робити
Цього дня заборонено вагітним жінкам працювати, прясти, якщо часто боліла голова, а також потрібно утриматися від прання і прибирання.
Хто народився 16 листопада
Олександр Малінін (61 рік)
Олександр Малінін
instagram / alexandr_malinin
Радянський і російський естрадний співак, композитор, актор, викладач академічного вокалу, Народний артист Російської Федерації, Народний артист України.
Як повідомляв OBOZREVATEL, в листопаді православні відзначають багато релігійних свят. Також в цьому місяці почнеться останній багатоденний піст.
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