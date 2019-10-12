Прикмети й свята 12 жовтня: що не можна робити

12 жовтня в Україні та в усьому світі відзначають кілька міжнародний свят, серед яких Всесвітній день мігруючих птахів і день боротьби з артеріїтом.

У православних – Покровська поминальна субота, а в народі – Феофан Милостивий. Також відзначають день ангела Івана. Прикмети розкажуть, якою буде погода. А OBOZREVATEL пропонує читачам дізнатися, що означає ця дата.

Свята 12 жовтня

Всесвітній день мігруючих птахів

Міграція птахів (ілюстрація) pixabay

Мета екологічної кампанії – розширити знання людей про мігруючих птахів, їх житло й шляхи пересування. Спочатку дату було встановлено на травень, а з 2018 року проводиться два рази на рік – у другу суботу в травні й в жовтні. Експерти закликають зберігати місця проживання мігруючих птахів у всьому світі.

Всесвітній день боротьби з артритом

Боротьба з артритом (ілюстрація) pixabay

Проводиться щорічно за ініціативою Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) з 1996 року. Мета – привернути увагу громадськості до проблеми ревматологічних захворювань, підвищення інформованості про артрити у всіх його формах, об'єднання зусиль лікарів та пацієнтів у напрямку вирішення питань профілактики цього захворювання.

Покровська поминальна субота

поминальна субота golochelovo.prihod.

Цей день відзначається напередодні свята Покрови Пресвятої Богородиці. Прийнято ходити до церкви, на цвинтарі і поминати покійних перед Великим святом.

Феофан Милостивий

Феофан Милостивий (Газський) "Азбука віри"

За церковним цього дня поминають пам'ять преподобного Феофана Милостивого, який жив у Газі (Ізраїль), приймав мандрівників, давав їм притулок, їжу й турботу. До кінця життя святий збіднів і почав страждати на важку хворобу. У народі було прийнято добувати зайця.

Прикмети на 12 жовтня

Небо зоряне – до сухої осені.

Туман з'явився до ночі – заморозків не буде.

Гриби пізні в лісі з'явилися – до затяжної осені.

Вітер днем посилюється – погода буде ясною.

Грім гримить – до безсніжної зими.

Що не можна робити 12 жовтня

Цього дня не можна пити спиртні напої або напиватися на кладовищі, влаштовувати пікніки біля могил і відмовляти нужденним.

Хто народився 12 жовтня

Г'ю Джекман instagram / thehughjackman

Австралійський актор, співак і продюсер, широко відомий публіці за роллю мутанта Росомахи у серії фільмів про супергероїв кіновсесвіту Marvel "Люди Ікс".

Пауліна Андрєєва instagram / _paulina_andreeva

Російська актриса театру і кіно, співачка. Відома завдяки серіалу "Відлига", фільму "Саранча", серіалу "Метод".

Ролан Биков

Роман Биков Фото: Ігор Верещагін / Вікіпедія

Народився у 1929 році – помер 6 жовтня 1998 року. Радянський і російський актор театру і кіно, режисер, лауреат Державної премії СРСР. Фільми: "Ширлі Мирлі", "Сірі вовки" (Хрущов), "Опудало", "12 стільців" і ще дуже багато ролей.

Мурат Гассиев instagram / gassiev_team

Російський боксер-професіонал. Чемпіонський пояс у IBF (2016-2018); WBA (2018).

Степан Хмара Український Блок. Президія

Український політичний діяч, радянський дисидент і політв'язень, один із засновників Української республіканської партії, Герой України.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 14 жовтня українці відзначатимуть відразу кілька великих свята: Покрова Пресвятої Богорлодіци, День захисника України і День українського козацтва.

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