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Прикмети і свята 9 липня: що не можна робити

17.5тЧитати матеріал російською

9 липня 2019 року народилися російська актриса Лія Ахеджакова, американський актор Том Хенкс, шотландський співак, композитор, соліст гурту "Simple Minds" Джим Керр.

Прикмети в цей день можуть підказати, якою буде погода, а також яким буде урожай. OBOZREVATEL пропонує читачеві дізнатися, що означає цей день для історії.

Прикмети і свята 9 липня: що не можна робити

pexels.com

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Прикмети 9 липня

  • Сонячний день – хороша погода протримається аж до осені;

  • Якщо необхідно 9 липня зайняти грошей, можна покласти в кишеню листя суниці і відправлятися просити в борг – прикмета до того, що відповідь буде позитивною;

  • Спекотна погода – буде ще близько 40 жарких днів з посухою і без опадів;

  • Засуха – до самої осені грибів не буде,

  • Якщо миші і свині починають їсти сіно – чекай поганого покосу в поточному році;

  • При поливі розсада повністю вбирає в себе воду – скоро настане посуха. Якщо ж, навпаки, вода 9 липня залишається на поверхні грунту, то чекай дощів найближчим часом.

Прикмети і свята 9 липня: що не можна робити

pexels.com

Родились 9 липня

1938 - Лія Ахеджакова, актриса театру і кіно.

Прикмети і свята 9 липня: що не можна робити

1956 - Том Хенкс, американський актор, кінорежисер, сценарист і продюсер, володар двох "Оскарів", чотирьох "Золотих глобусів".

Прикмети і свята 9 липня: що не можна робити

Tochka.net

1959 - Джим Керр, шотландський співак, композитор, соліст гурту "Simple Minds".

1964 - Кортні Лав, американська актриса, співачка, автор пісень, солістка рок-гурту "Hole", вдова Курта Кобейна.

Прикмети і свята 9 липня: що не можна робити

Vesti.Ru

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, коли і скільки будуть відпочивати українці в 2019 році.

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Тема
свята
Особи
Лія АхеджаковаТом Хенкс
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