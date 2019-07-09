Прикмети і свята 9 липня: що не можна робити

9 липня 2019 року народилися російська актриса Лія Ахеджакова, американський актор Том Хенкс, шотландський співак, композитор, соліст гурту "Simple Minds" Джим Керр.

Прикмети в цей день можуть підказати, якою буде погода, а також яким буде урожай. OBOZREVATEL пропонує читачеві дізнатися, що означає цей день для історії.

pexels.com

Прикмети 9 липня

Сонячний день – хороша погода протримається аж до осені;

Якщо необхідно 9 липня зайняти грошей, можна покласти в кишеню листя суниці і відправлятися просити в борг – прикмета до того, що відповідь буде позитивною;

Спекотна погода – буде ще близько 40 жарких днів з посухою і без опадів;

Засуха – до самої осені грибів не буде,

Якщо миші і свині починають їсти сіно – чекай поганого покосу в поточному році;

При поливі розсада повністю вбирає в себе воду – скоро настане посуха. Якщо ж, навпаки, вода 9 липня залишається на поверхні грунту, то чекай дощів найближчим часом.

pexels.com

Родились 9 липня

1938 - Лія Ахеджакова, актриса театру і кіно.

1956 - Том Хенкс, американський актор, кінорежисер, сценарист і продюсер, володар двох "Оскарів", чотирьох "Золотих глобусів".

Tochka.net

1959 - Джим Керр, шотландський співак, композитор, соліст гурту "Simple Minds".

1964 - Кортні Лав, американська актриса, співачка, автор пісень, солістка рок-гурту "Hole", вдова Курта Кобейна.

Vesti.Ru

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