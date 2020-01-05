Прикмети і свята 5 січня 2020: що не можна робити в цей день

5 січня відзначається Розвантажувальний день і День бойскаута. А в православ'ї 5 січня – Федулів день, в народі відомий під назвою Федул Зимовий.
OBOZREVATEL пропонує читачам дізнатися, які народні прикмети існують, а також, що не можна робити в цей день.
rsute.ru
5 січня прийнято згадувати десятьох священномучеників Критських на чолі з Федулом, а також єпископа Нифонта, який захищає від темної сили.
Селяни в цей день пекли печиво у вигляді корів, домашніх птахів, овець, загортали його в рушник і ховали до 7 січня – для захисту від пристріту і нечисті.
Також у цей день господині старалися наводити порядок у домі.
Федулів день
nashemisto.dp.ua
Федулів день: прикмети
Сніг із сильним вітром 5 січня – липень буде дощовим;
Який Федул – така і погода в листопаді;
Кішка на Федула шукає тепле місце – скоро будуть сильні морози;
Якщо на Федула вітряно – до хорошого урожаю;
Якщо отримати травму сьогодні – хвороба надовго звалить;
У Федулів день потрібно замкнутися на сім замків, інакше нечисть в будинок залетить.
vashipitomcy.ru
Федулів день: що не можна робити
Не можна лаяти дітей, інакше протягом року їх будуть ненавидіти, постійно кричати і ганяти звідусіль;
Працювати з гострими предметами. Адже вважалося, що будь-яка рана буде дуже довго гоїтися. Крім того, до цієї людини починали "липнути" інші хвороби;
Не можна підшивати поділ – життя сам собі укорочуєш;
Бити когось – забирати у битої людини роки, а той, хто б'є – гріх на душу бере.
Рамблер
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