Прикмети і свята 5 січня 2020: що не можна робити в цей день

5 січня відзначається Розвантажувальний день і День бойскаута. А в православ'ї 5 січня – Федулів день, в народі відомий під назвою Федул Зимовий.

OBOZREVATEL пропонує читачам дізнатися, які народні прикмети існують, а також, що не можна робити в цей день.

rsute.ru

5 січня прийнято згадувати десятьох священномучеників Критських на чолі з Федулом, а також єпископа Нифонта, який захищає від темної сили.

Селяни в цей день пекли печиво у вигляді корів, домашніх птахів, овець, загортали його в рушник і ховали до 7 січня – для захисту від пристріту і нечисті.

Також у цей день господині старалися наводити порядок у домі.

Федулів день nashemisto.dp.ua

Федулів день: прикмети

Сніг із сильним вітром 5 січня – липень буде дощовим;

Який Федул – така і погода в листопаді;

Кішка на Федула шукає тепле місце – скоро будуть сильні морози;

Якщо на Федула вітряно – до хорошого урожаю;

Якщо отримати травму сьогодні – хвороба надовго звалить;

У Федулів день потрібно замкнутися на сім замків, інакше нечисть в будинок залетить.

vashipitomcy.ru

Федулів день: що не можна робити

Не можна лаяти дітей, інакше протягом року їх будуть ненавидіти, постійно кричати і ганяти звідусіль;

Працювати з гострими предметами. Адже вважалося, що будь-яка рана буде дуже довго гоїтися. Крім того, до цієї людини починали "липнути" інші хвороби;

Не можна підшивати поділ – життя сам собі укорочуєш;

Бити когось – забирати у битої людини роки, а той, хто б'є – гріх на душу бере.

Рамблер

Раніше OBOZREVATEL розповідав про ворожіння на Різдво 2020: як наворожити любов і щастя.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!