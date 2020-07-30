31 липня 2020 року православна церква вшановує пам'ять преподобного Іоанна Багатостраждального, Печерського. Мусульмани відзначають початок Курбан-Байрам.

OBOZREVATEL також розповідає читачеві, що не можна робити 31 липня і які народні прикмети актуальні в цей день.

День преподобного Іоанна Багатостраждального, Печерського

Преподобний Іоанн Багатостраждальний, Печерський, подвизався в Києво-Печерській лаврі.

Прикмети і свята 30 липня: що не можна робити в цей день ГолосUA

Подвижник розповідав, що від самої юності багато страждав, замучений своєю пожадливістю плоті, і ніщо не могло позбавити від неї – ні голод, ні спрага, ні важкі вериги.

Тоді він пішов до печери, де спочивали мощі преподобного Антонія, і щиро молився святому Авві. Через добу багатостраждальний Іоанн почув голос: "Іоанне! Тобі треба зачинитися тут, щоб незрячістю і мовчанням послабити лайку, і Господь допоможе тобі молитвами Своїх преподобних".

Курбан байрам

Свято жертвопринесення Курбан Байрам (або Ід аль-Адха) є частиною мусульманського обряду паломництва в Мекку. Відзначається свято в долині Міна поблизу Мекки в 10-й день 12-го місяця мусульманського місячного календаря Зуль-хіджа і триває 2-3 дні. Оскільки дата свята залежить від місячного календаря, в різних країнах дні святкування можуть відрізнятися.

Прикмети і свята 30 липня: що не можна робити в цей день tolknews.ru

Прикмети на 31 липня

По погоді визначали, яка буде осінь. Якщо сонячний день, то золотий сезон буде теплим. Якщо дощ – то осінь буде холодною і дощовою.

Якщо день спекотний, то у грудні буде холодно.

Якщо листя берези з верхівки почали жовтіти, то осінь ранньої буде.

Ялинові шишки на верхівці дерева розташовані – морози почнуться не раніше січня.

Глухий грім – до тихого дощу, гучний – до зливи.

Грім гримить не різко і довго – до негоди, якщо недовго і уривчасто – до ясного дня.

Якщо грім безперервний, то буде град.

Що не можна робити 31 липня

Не рекомендувалося виходити на вулицю після заходу сонця. Предки вважали, що так люди зможуть уберегти себе від нечистої сили, яка "розгулює" по вулицях.

Також господині 31 липня не підмітали підлогу. Якщо відкинути цю заборону, можна було вимести з дому благополуччя і здоров'я.

Не дозволялося брати в борг і віддавати гроші 31 липня. Це могло призвести до великих фінансових проблем в найближчому майбутньому.

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