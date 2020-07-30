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Прикмети і свята 30 липня: що не можна робити в цей день

Олена Кордунова
Олена Кордунова
Свята
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Києво-Печерська Лавра

Києво-Печерська Лавра. KIEVTOYOU

31 липня 2020 року православна церква вшановує пам'ять преподобного Іоанна Багатостраждального, Печерського. Мусульмани відзначають початок Курбан-Байрам.

OBOZREVATEL також розповідає читачеві, що не можна робити 31 липня і які народні прикмети актуальні в цей день.

День преподобного Іоанна Багатостраждального, Печерського

Преподобний Іоанн Багатостраждальний, Печерський, подвизався в Києво-Печерській лаврі.

Прикмети і свята 30 липня: що не можна робити в цей день

Прикмети і свята 30 липня: що не можна робити в цей день ГолосUA

Подвижник розповідав, що від самої юності багато страждав, замучений своєю пожадливістю плоті, і ніщо не могло позбавити від неї – ні голод, ні спрага, ні важкі вериги.

Тоді він пішов до печери, де спочивали мощі преподобного Антонія, і щиро молився святому Авві. Через добу багатостраждальний Іоанн почув голос: "Іоанне! Тобі треба зачинитися тут, щоб незрячістю і мовчанням послабити лайку, і Господь допоможе тобі молитвами Своїх преподобних".

Курбан байрам

Свято жертвопринесення Курбан Байрам (або Ід аль-Адха) є частиною мусульманського обряду паломництва в Мекку. Відзначається свято в долині Міна поблизу Мекки в 10-й день 12-го місяця мусульманського місячного календаря Зуль-хіджа і триває 2-3 дні. Оскільки дата свята залежить від місячного календаря, в різних країнах дні святкування можуть відрізнятися.

Прикмети і свята 30 липня: що не можна робити в цей день

Прикмети і свята 30 липня: що не можна робити в цей день tolknews.ru

Прикмети на 31 липня

  • По погоді визначали, яка буде осінь. Якщо сонячний день, то золотий сезон буде теплим. Якщо дощ – то осінь буде холодною і дощовою.

  • Якщо день спекотний, то у грудні буде холодно.

  • Якщо листя берези з верхівки почали жовтіти, то осінь ранньої буде.

  • Ялинові шишки на верхівці дерева розташовані – морози почнуться не раніше січня.

  • Глухий грім – до тихого дощу, гучний – до зливи.

  • Грім гримить не різко і довго – до негоди, якщо недовго і уривчасто – до ясного дня.

  • Якщо грім безперервний, то буде град.

Що не можна робити 31 липня

  • Не рекомендувалося виходити на вулицю після заходу сонця. Предки вважали, що так люди зможуть уберегти себе від нечистої сили, яка "розгулює" по вулицях.

  • Також господині 31 липня не підмітали підлогу. Якщо відкинути цю заборону, можна було вимести з дому благополуччя і здоров'я.

  • Не дозволялося брати в борг і віддавати гроші 31 липня. Це могло призвести до великих фінансових проблем в найближчому майбутньому.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, які свята відзначаються в липні 2020 року: церковний календар.

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