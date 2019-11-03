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3 листопада • оновлено в 12:09
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Прикмети і свята 3 листопада: що не можна робити

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3 листопада в Україні і в усьому світі відзначають кілька міжнародних свят, а саме, День ракетних військ і артилерії, День інженерних військ України і День працівника соціальної сфери України.

Прикмети розкажуть, якою буде погода, а OBOZREVATEL пропонує читачам дізнатися, що це за дата.

Прикмети і свята 3 листопада: що не можна робити

pexels.com

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У першу неділю листопада в Україні відзначають День працівника соціальної сфери, встановлений Указом Президента України № 374/99 від 13 квітня 1999 року.

День працівника соціальної сфери

День працівника соціальної сфери

3 листопада в Україні відзначається День ракетних військ і артилерії, що входять до складу Сухопутних військ Збройних Сил України. Це професійне свято встановлене Указом Президента від 31 жовтня 1997 року.

День ракетних військ і артилерії

День ракетних військ і артилерії

Щорічно 3 листопада в Україні відзначається професійне свято всіх працівників і військовослужбовців інженерних військ - День інженерних військ. Він затверджений Указом Президента в 1999 році в знак видатних заслуг саперів, ветеранів і воїнів-інженерів України.

День інженерних військ

День інженерних військ

Прикмети 3 листопада

  • Якщо випав сніг і залишився на гілках дерев – найближчим часом снігопади не пройдуть.

  • Якщо дим йде вгору, значить погода буде ясною і сонячною.

  • Если 3 листопада буде дути тепле повітря – прийде затяжна відлига.

  • Якщо захід червоний, а після нього ясне зоряне небо, то потрібно чекати морозу і ясної погоди.

Прикмети і свята 3 листопада: що не можна робити

pexels.com

Що не можна робити в цей день

  • У цей день не можна збиратися в дорогу, інакше буде нещастя;

  • Не можна нічого піднімати з дороги, оскільки це принесе нещастя;

Як повідомляв OBOZREVATEL, в листопаді православні відзначають багато релігійних свят. Також в цьому місяці почнеться останній багатоденний пост.

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