Прикмети і свята 3 липня: чого не можна робити

3 липня 2019 року церква відзначає День святого Мефодія. Також цього дня народилися Вінс Кларк, британський синтіпоп-музикант, автор пісень, один із засновників "Depeche Mode" і Франц Кафка.

Прикмети розкажуть, якою буде погода. OBOZREVATEL пропонує читачеві дізнатися, що означає цей день для історії.

У православній церкві 3 липня вшановується пам'ять святого Мефодія, єпископа Патарського, який жив на території Малої Азії і був відомий своїм чернечим смиренням. Займався навчанням своєї пастви Закону Божого, намагався боротися з єрессю, виявляючи силу характеру і переконань. Після смерті Мефодія залишилася велика кількість його творів, присвячених захисту християнства, тлумачення Святого Письма.

Прикмети на 3 липня

Дощ іде? Отже іще 40 днів буде поливати.

Павуки поховалися і не плетуть павутиння — до негоди й дощу.

Павуки плетуть павутиння — до сонячної погоди.

Жаби голосно і довго квакають — до дощу.

Сни, які наснилися цієї ночі — порожні і не збуваються.

Народилися 3 липня

1883 — Франц Кафка (пом. 1924), чеський філософ, письменник.

1960 — Вінс Кларк, британський синтіпоп-музикант, автор пісень, один із засновників "Depeche Mode".

1973 - Патрік Вілсон, американський актор і співак.

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