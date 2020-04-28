Прикмети і свята 29 квітня: що не можна робити в цей день

29 квітня 2020 року в Україні і в усьому світі відзначають Міжнародний день танцю.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам дізнатися, що означає цей день для історії, а також якою, за народними прикметами, буде погода.

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Міжнародний день танцю

Щорічно 29 квітня по всьому світу відзначається Міжнародний день танцю (International Dance Day). Це свято, присвячене всім стилям танцю, почали відзначати з 1982 року за ініціативою Міжнародної ради танцю (International Dance Council, CID) ЮНЕСКО в день народження французького балетмейстера Жана-Жоржа Новерра (Jean-Georges Noverre), реформатора і теоретика хореографічного мистецтва, який увійшов в історію як "батько сучасного балету".

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Прикмети 29 квітня

Ліщина "запалала" – пора ліс садити.

Зацвіла вільха – гречку пора засівати.

Якщо яри "заграють", а потім підмерзнуть – урожаю перешкоди будуть.

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Що не можна робити 29 квітня

Не можна лаятися в будинку і влаштовувати розбірки, вважається, що це призведе до серйозних наслідків.

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