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26 лютого • оновлено в 21:23
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Прикмети і свята 27 лютого: що не можна робити в цей день

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27 лютого в Україні і в усьому світі відзначають кілька свят, а саме: Міжнародний день полярного ведмедя і Всесвітній день неурядових організацій.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам дізнатися, що означає цей день для історії, а також якою, за народними прикметами, буде погода.

Прикмети і свята 27 лютого: що не можна робити в цей день

pexels.com

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Міжнародний день полярного ведмедя

Щорічно 27 лютого в світі відзначається Міжнародний день полярного ведмедя або День білого ведмедя. Основною метою проведення Дня є поширення інформації про полярного ведмедя і привернення уваги суспільства до необхідності охорони найбільшого наземного хижака планети.

Прикмети і свята 27 лютого: що не можна робити в цей день

pexels.com

Всесвітній день неурядових організацій

27 січня відзначається Всесвітній день неурядових організацій або Всесвітній день НПО. Іноді свято іменується і як Всесвітній день НКО. Традиційно Всесвітній день НВО відзначається проведенням форумів, конференцій, виставок та інших заходів, на яких обговорюються проблеми і підкреслюються досягнення неурядових і некомерційних організацій в справі побудови громадянського суспільства, просування громадських ініціатив як частини Програми сталого розвитку, проголошеної ООН.

Прикмети і свята 27 лютого: що не можна робити в цей день

pexels.com

Прикмети 27 лютого

  • Якщо за вікном гарна погода, то гряде невелике похолодання.

  • Міцний мороз - на спекотне літо.

  • Сонячний день - до теплого літа, але морози протримаються ще довго.

  • Синиці щебечуть голосно - до потепління.

Прикмети і свята 27 лютого: що не можна робити в цей день

pexels.com

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Автор
Марія Дідик
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