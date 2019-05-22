Прикмети і свята 22 травня 2019: що не можна робити в цей день

22 травня 2019 року в світі відзначають кілька свят і пам'ятних дат. Так, православні християни сьогодні шанують святого Миколая Миколи Чудотворця. Свято відзначають двічі на рік, 19 грудня - День святого Миколая, а 22 травня - Миколи Весняного.

Крім того, 22 травня народилися політик Арсеній Яценюк і музикант Сергій Жуков. Прикмети в цей день можуть передбачити, якою буде погода. OBOZREVATEL пропонує дізнатися, що означає цей день для історії.

pexels.com

День Миколая Весняного

22 травня православні християни шанують святого Миколая і відзначають свято Миколая Чудотворця. Святий Миколай помер 19 грудня (за Григоріанським календарем - 6 грудня) в період між 343-м і 352-м роками. Його поховали в Соборному храмі в місті Міри Міри. Після того, як на місто напали мусульмани, які хотіли знищити мощі Святого Миколая, віруючі таємно вивезли мощі святого в місто Барі на березі Адріатичного моря.

Укрінформ

Прикмети 22 травня

Якщо на Миколу йде дощ, то буде багатий урожай.

Жаби почали квакати – прикмета того, що буде багатий урожай вівса.

Вільха зацвіла – пора гречку сіяти.

pexels.com

Народилися 22 травня

1974 - Арсеній Яценюк, український політик.

Арсеній Яценюк Фокус.ua

1976 - Сергій Жуков, музикант, учасник поп-гурту "Руки Вверх!".

Сергій Жуков Клео.Ру

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