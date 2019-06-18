Прикмети і свята 18 червня 2019: що не можна робити

18 червня 2019 року в світі відзначають кілька свят і пам'ятних дат: День гастрономії, День дільничного інспектора поліції в Україні.

Також відзначають День прав людини в Азербайджані, День пам'яті святої Гаяне у Вірменії та День пам'яті святого князя Феодора Ярославича Новгородського. За народним календарем – Дорофєєв день. Прикмети розкажуть, що чекати від погоди. OBOZREVATEL пропонує читачеві дізнатися, що означає 18 червня для історії.

День гастрономії був встановлений резолюцією Генеральної Асамблеї ООН 21 грудня 2016 року. Мета – зосередити увагу світової спільноти на тій ролі, яку стійка гастрономія може зіграти в досягненні цілей в галузі сталого розвитку, в тому числі за рахунок прискорення сільськогосподарського розвитку, підвищення продовольчої безпеки, поліпшення харчування людей, забезпечення сталого виробництва продовольства і збереження біорізноманіття.

їжа pixabay

День дільничного інспектора поліції в Україні – був заснований у 2004 році наказом міністра внутрішніх справ. "День народження" цього свята вважається 18 червня 1923 року, коли народний комісар внутрішніх справ міліції УРСР підписав наказ "Про затвердження інструкції для районних спостерігачів міських відділів".

День прав людини в Азербайджані – був заснований 18 червня 2007 року Президент Азербайджанської Республіки Ільхамом Алієвим. Передумовою стало твердження 18 червня 1998 року загальнонаціональним лідером Азербайджану Гейдаром Алієвим "Державної програми щодо захисту прав людини".

День прав людини в Азербайджані Tert.am

День пам'яті святої Гаяне у Вірменії – ранньохристиянська мучениця. Разом з 36 подругами вона загинула від руки царя Трдата III. 37 християнських дів у 301 році бігли до Вірменії з Риму і просили притулку від переслідувань. Цар Трдат III надав їм дах над головою, але йому сподобалася одна з дівчат – Ріпсіме. Вона відмовилася віддатися царю, бо віддала себе Богові. У підсумку до нього привели настоятельку Гаяне, щоб вона могла вплинути на свою вихованку для порятунку інших дів. Але дьяконісса веліла не піддаватися вимогам царя. Трдат розлютився і наказав стратити Гаяне та її вихованок.

Храм святої Гаяне

ікона Ріпсіме

Дорофєєв день – на честь священномученика Дорофєя Тірського (3-4 століття). Він служив єпископом у фінікійському місті Тір. У період гоніння на християн за часів імператора Діоклетіана переховувався від язичників. У період правління Юліана Відступника єпископ прийняв мученицьку смерть.

На Русі вважалося, що з Дорофєя починаються найкоротші ночі – "горобині". У цей день розквітає сон-трава, яка показує сплячим майбутнє.

Сон-трава pixabay

Що не можна робити на Дорофея

Особливих заборон 18 червня немає. Не можна просто так збирати сон-траву (простріл), потрібно знати спеціальні закляття. Також за народними прикметами, не можна відкладати будь-які незакінчені справи на потім.

Прикмети 18 червня

Виповзло багато павуків – буде жарко.

Стоїть хороша погода, а вранці рясна роса – буде великий врожай.

Вранці відчувається різкий запах трави – буде дощ.

Туман по воді стелиться – грибів буде багато.

Якщо виполоти бур'яни вранці – більше не з'являться.

Хто народився 18 червня

Максим Галкін – 43 роки. Російський шоумен, пародист і гуморист. Чоловік Алли Пугачової.

Максим Галкін Instagram @ maxgalkinru

Річард Медден – 33 роки. Шотландський актор, якого всі знають, як Робба Старка в "Грі престолів". Також знімався в серіалі "Медічі".

Річард Медден Instagram @ maddenrichard

Як повідомляв OBOZREVATEL 17 червня 2019 року в світі відзначали День Святого Духа і Всесвітній день боротьби з опустеленням і посухою.

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