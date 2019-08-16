Прикмети і свята 17 серпня: що не можна робити

17 серпня у всьому світі і в Україні відзначають наступні свята та пам'ятні дати: Всесвітній день бездомних тварин, пам'ять святої Євдокії (Авдотья Малинівка, Огуречніца, Сеногнойка).

Прикмети зможуть розповісти, якою буде погода. А OBOZREVATEL пропонує читачеві дізнатися, що значить цей день для історії.

Свята 17 серпня

Всесвітній день бездомних тварин

Тварини pixabay

Відзначається щорічно в третю суботу серпня. Ініціатором появи цієї події в 1992 році стало Міжнародне товариство прав тварин. Цього дня різні організації та просто небайдужі люди по всьому світу збираються на просвітницьких та благодійних заходах, щоб привернути увагу до долі бездомних тварин.

Волонтери проводять концерти, конкурси та аукціони, які допомагають зібрати кошти на допомогу вихованцям. Одне із завдань цієї дати – пробудити у господарів звірів свідоме ставлення до своєї ролі.

День пам'яті преподобномучениці Євдокії (ІІ) Римлянині

Євдокія Римлянині azbyka

Цього дня православна церква вшановує пам'ять преподобної мучениці Євдокії Римлянині. З народження в Римі її виховували у християнській вірі. Під час гонінь на християн перським царем Сапором була схоплена. В ув'язненні підтримувала в'язнів, багато з яких завдяки її проповідям винесли страшні тортури. Слава про Євдокію дійшла до самого царя, який наказав піддати ув'язнену особливо жорстоким тортурам і відрубати голову.

У народі – Авдотья Малинівка, Огуречніца, Сеногнойка

Наші предки вважали, що з цього дня починає накрапати дощ, встигає лісова малина, а господині в останній раз збирали огірки, так як пізніше вони вже не ростуть. Прийнято було починати збір дикої малини, тому свято на честь святої Євдокії отримало назви Малинівка, Огуречніца. А Сеногнойкою її прозвали, бо цього дня часто йдуть дощі та мочить сіно.

Прикмети 17 серпня

Літо - свята pixabay

Якщо густий туман піднімається над лісом – гриби приспіли.

Граки ввечері летять в південному напрямку – до сонячної погоди.

Бабки плавно літають високо над чагарниками – буде ясно і тепло наступного дня.

Що не можна робити 17 серпня

Строго заборонено брати в борг гроші, інакше не настане матеріального благополуччя. Щось продавати також не рекомендується.

Хто народився 17 серпня

Кузьма Скрябін (мало виповнитися 51 рік)

Кузьма Скрябін instagram / kuzma_skryabin

Справжнє ім'я Андрій Кузьменко. Народився у 1968 році – помер в результаті автокатастрофи 2 лютого 2015 року. Легендарний український співак, письменник, телеведучий, продюсер, актор, був лідером гурту "Скрябін". Трагедія в день його смерті потрясла всю Україну.

Наталя Ветлицька cosmo

Радянська і російська співачка, кіноакторка, композитор, поетеса і танцівниця. Відомі композиції: "Я останусь с тобой", "Плей бой", "Глаза цвета Виски", "Глупые мечты", "Какая странная судьба", "Лунный кот" та інші".

Ренат Давлетьяров (58 років)

Ренат Давлетьяров з молодою дружиною Старх

Російський актор, кінорежисер, сценарист і продюсер, президент Гільдії продюсерів РФ. Став режисером екранізації "А зорі тут тихі ..."

Роберт де Ніро instagram / robertdenirofan

Відомий американський актор, режисер і продюсер, володар премій "Золотий глобус" і "Оскар". Відомі ролі: "Хрещений батько", "Таксист", "Хрещений батько 2", "Стожари", "Одного разу в Америці", "Пробудження", "Ронін" і маса інших фільмів.

Муслім Магомаєв chechenews

Легендарний радянський, азербайджанський і російський естрадний і оперний співак, актор, композитор, народний артист СРСР. Народився у 1942 – помер 25 жовтня 2008 року. На його творчості виросло кілька поколінь музикантів. Зокрема, Магомаєв виступав у наступних операх: "Весілля Фігаро" Вольфганга Моцарта, "Чарівна флейта" Моцарта, "Ріголетто" Джузеппе Верді, "Севільський цирульник" Джоаккіно Россіні та в багатьох інших.

Шон Пенн Pinterest

Відомий американський актор і кінорежисер. Лауреат премії "Оскар" за головні ролі у фільмах "Таємнича річка" і "Харві Мілк". Призер трьох найбільших кінофестивалів світу: Каннського, Венеціанського і Берлінського. Крім зазначених фільмів: "Геній і безумець", "Таємнича річка", "Харві Мілк", "Гра" і так далі.

Олег Табаков АиФ

Радянський і російський актор і режисер театру і кіно, Народний артист СРСР, лауреат Державних премій СРСР і РФ, повний кавалер ордена "За заслуги перед Вітчизною". Художній керівник і директор МХТ ім. А. П. Чехова. Народився у 1935 році – помер 12 березня 2018 року.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Карти Таро пророкують багатьом знакам насичений на пригоди день. Так, Овнам і Левам слід розслабитися, а ось Дівам добре попрацювати і відпочити з друзями.

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