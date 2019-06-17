ГоловнаНовини
МоваЯзык
ШоуКияни

/свята

Прикмети і свята 17 червня 2019: що не можна робити

14тЧитати матеріал російською

17 червня 2019 року в світі відзначають кілька свят і пам'ятних дат: День Святого Духа, Всесвітній день боротьби з опустелюванням і посухою.

Також відзначається Всесвітній день мотоцикліста, День проголошення Республіки Ісландія та Хаурват. А прикмети розкажуть, якою буде погода. OBOZREVATEL пропонує читачеві дізнатися, що означає 17 червня для історії.

17 червня - свята

17 червня - свята

День Святого Духа присвячений одній із сутностей Триєдиного Бога. Ця дата пов'язана з біблійним переказом, згідно з яким на 50-й день після Воскресіння Ісуса Христа сталося диво. Святий Дух з'явився до учнів Христових і наділив їх благодаттю.

День Святого Духа

День Святого Духа

Pinterest

Всесвітній день боротьби з опустеленням і посухою був заснований Генеральною Асамблеєю ООН у 1994 році. Конвенція наказувала державам присвячувати заходи Всесвітнього дня боротьби з опустеленням і посухою підвищенню інформованості про необхідність міжнародної співпраці.

засуха

засуха

pixabay

Всесвітній день мотоцикліста – неофіційне свято. З'явилося в 1992 році, коли відразу в декількох країнах ентузіасти, залишивши автомобілі в гаражах, вирушили на роботу на мотоциклах і скутерах.

мотоциклісти

мотоциклісти

pixabay

День проголошення Республіки Ісландія супроводжується барвистими парадами, концертами, театральними постановками. Присвячений проголошенню незалежності від Данії 17 червня 1944 року. День святкування збігається з днем народження Йоуна Сігурдссон – лідера руху за незалежність Ісландії.

День проголошення Республіки Ісландія

День проголошення Республіки Ісландія

webplus.info

Свято цілителів Хаурвата зороастрійці відзначають 17 червня. Цбого часу Сонце знаходиться в 28 градусі Близнюків. Вважається, що справжній лікар – той, хто відновлює цілісність людини, тобто зцілює в фізичному, душевному та духовному плані. Подібної властивості цього дня набуває вода в природних джерелах, вона може очистити від усякої скверни, відновити структуру.

Хурват

Хурват

colony.by

Прикмети 17 червня

  • Якщо задушливо на сході – буде погана погода.

  • Якщо йде дощ – погода не зміниться ще кілька днів.

  • Якщо веселка на сході – буде добра погода, на заході – до негоди.

  • Якщо яскраво пахне квітами – буде дощ.

  • Латаття закрилися і під воду пішли, а жаби виповзли – до опадів.

Що не можна робити 17 червня

Заборонено виконувати важку роботу, як і на Трійцю. Не можна прибирати, прати, шити, копати і працювати на городі. Мити або фарбувати волосся, робити зачіску, а також рвати квіти, напиватися і лаятися.

Хто народився 17 червня

Іво Бобул – радянський і український співак, Народний артист України, 66 років.

Прикмети і свята 17 червня 2019: що не можна робити

facebook / Іво Бобул

Дмитро Комаров – український журналіст, ведучий програми "Світ навиворіт", 36 років. Раніше таємно одружився на власниці титулу "Міс Україна 2016" Олександрі Кучеренко.

Дмитро Комаров та Олександра Кучеренко

Дмитро Комаров та Олександра Кучеренко

Instagram @ aakucherenko

Як повідомляв OBOZREVATEL, День Святого Духа відзначається наступного дня після Трійці. За церковним календарем він настає відразу після П'ятидесятниці. Ознайомитися з кращими привітаннями та листівками до свята можна за посиланням.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Тег
свято
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
1
1
Смішно
10
Цікаво
0
Сумно
3
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Сладкая Алиса
Сладкая Алиса
Оцените мою упругую попку --- https://fuck.it/id01286571
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0

Блоги / думки

ads pixel