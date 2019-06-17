Прикмети і свята 17 червня 2019: що не можна робити

17 червня 2019 року в світі відзначають кілька свят і пам'ятних дат: День Святого Духа, Всесвітній день боротьби з опустелюванням і посухою.

Також відзначається Всесвітній день мотоцикліста, День проголошення Республіки Ісландія та Хаурват. А прикмети розкажуть, якою буде погода. OBOZREVATEL пропонує читачеві дізнатися, що означає 17 червня для історії.

17 червня - свята

День Святого Духа присвячений одній із сутностей Триєдиного Бога. Ця дата пов'язана з біблійним переказом, згідно з яким на 50-й день після Воскресіння Ісуса Христа сталося диво. Святий Дух з'явився до учнів Христових і наділив їх благодаттю.

День Святого Духа Pinterest

Всесвітній день боротьби з опустеленням і посухою був заснований Генеральною Асамблеєю ООН у 1994 році. Конвенція наказувала державам присвячувати заходи Всесвітнього дня боротьби з опустеленням і посухою підвищенню інформованості про необхідність міжнародної співпраці.

засуха pixabay

Всесвітній день мотоцикліста – неофіційне свято. З'явилося в 1992 році, коли відразу в декількох країнах ентузіасти, залишивши автомобілі в гаражах, вирушили на роботу на мотоциклах і скутерах.

мотоциклісти pixabay

День проголошення Республіки Ісландія супроводжується барвистими парадами, концертами, театральними постановками. Присвячений проголошенню незалежності від Данії 17 червня 1944 року. День святкування збігається з днем народження Йоуна Сігурдссон – лідера руху за незалежність Ісландії.

День проголошення Республіки Ісландія webplus.info

Свято цілителів Хаурвата зороастрійці відзначають 17 червня. Цбого часу Сонце знаходиться в 28 градусі Близнюків. Вважається, що справжній лікар – той, хто відновлює цілісність людини, тобто зцілює в фізичному, душевному та духовному плані. Подібної властивості цього дня набуває вода в природних джерелах, вона може очистити від усякої скверни, відновити структуру.

Хурват colony.by

Прикмети 17 червня

Якщо задушливо на сході – буде погана погода.

Якщо йде дощ – погода не зміниться ще кілька днів.

Якщо веселка на сході – буде добра погода, на заході – до негоди.

Якщо яскраво пахне квітами – буде дощ.

Латаття закрилися і під воду пішли, а жаби виповзли – до опадів.

Що не можна робити 17 червня

Заборонено виконувати важку роботу, як і на Трійцю. Не можна прибирати, прати, шити, копати і працювати на городі. Мити або фарбувати волосся, робити зачіску, а також рвати квіти, напиватися і лаятися.

Хто народився 17 червня

Іво Бобул – радянський і український співак, Народний артист України, 66 років.

facebook / Іво Бобул

Дмитро Комаров – український журналіст, ведучий програми "Світ навиворіт", 36 років. Раніше таємно одружився на власниці титулу "Міс Україна 2016" Олександрі Кучеренко.

Дмитро Комаров та Олександра Кучеренко Instagram @ aakucherenko

Як повідомляв OBOZREVATEL, День Святого Духа відзначається наступного дня після Трійці. За церковним календарем він настає відразу після П'ятидесятниці. Ознайомитися з кращими привітаннями та листівками до свята можна за посиланням.

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