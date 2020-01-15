Прикмети і свята 16 січня: що не можна робити в цей день

16 січня в Україні і в усьому світі відзначають кілька свят. У народі в цей день відзначають день Гордія і пророка Малахії. Іменини cвяткують Ірина та Павло, а також завтра - міжнародний день The Beatles.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам дізнатися, що означає цей день для історії, а також який, за народними прикметами, буде погода.

День Гордія і пророка Малахія: що потрібно робити 16 січня

У народі вважалося, що саме в цей день потрібно провести обряди, які допоможуть захистити худобу від хвороби. Крім того, люди молилися пророкові Малахії, щоб той вилікував їх хвороби.

А ось господині обов'язково готували щось з сиру, оскільки це повинно було залучити достаток в будинок.

UkrMedia

Що не можна робити 16 січня

У цей день категорично не можна чимось хвалитися або пишається;

Також не можна працювати ввечері, щоб не накликати біду

pexels.com

Прикмети на 16 січня

Якщо рано світає, значить, незабаром випаде сніг;

Яскравий місяць на швидкий холод;

Зірки яскраво сяють - чекайте ясної погоди;

На деревах помітний пухнастий іній - найближчими днями будуть ясними і без дощів;

Якою буде погода 16 січня, таким буде і березень - теплим чи холодним.

pexels.com

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