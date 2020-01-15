Прикмети і свята 16 січня: що не можна робити в цей день

16 січня в Україні і в усьому світі відзначають кілька свят. У народі в цей день відзначають день Гордія і пророка Малахії. Іменини cвяткують Ірина та Павло, а також завтра - міжнародний день The Beatles.
OBOZREVATEL пропонує своїм читачам дізнатися, що означає цей день для історії, а також який, за народними прикметами, буде погода.
День Гордія і пророка Малахія: що потрібно робити 16 січня
У народі вважалося, що саме в цей день потрібно провести обряди, які допоможуть захистити худобу від хвороби. Крім того, люди молилися пророкові Малахії, щоб той вилікував їх хвороби.
А ось господині обов'язково готували щось з сиру, оскільки це повинно було залучити достаток в будинок.
UkrMedia
Що не можна робити 16 січня
У цей день категорично не можна чимось хвалитися або пишається;
Також не можна працювати ввечері, щоб не накликати біду
pexels.com
Прикмети на 16 січня
Якщо рано світає, значить, незабаром випаде сніг;
Яскравий місяць на швидкий холод;
Зірки яскраво сяють - чекайте ясної погоди;
На деревах помітний пухнастий іній - найближчими днями будуть ясними і без дощів;
Якою буде погода 16 січня, таким буде і березень - теплим чи холодним.
pexels.com
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