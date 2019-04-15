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Прикмети і свята 15 квітня 2019: чого чекати в цей день

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15 квітня 2019 року відзначають кілька міжнародних свят, а також пам'ятних дат. Так, в цей день святкують Міжнародний день культури, а також 15 квітня народилися Леонардо да Вінчі і Емма Уотсон.

OBOZREVATEL пропонує читачеві дізнатися, що означає цей день для історії.

Прикмети і свята 15 квітня 2019: чого чекати в цей день
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Міжнародний день культури

Це свято було засновано в честь прийняття 15 квітня 1935 року міжнародного договору "Про охорону художніх і наукових закладів та історичних пам'яток", який став відомий в міжнародно-правовій практиці як Пакт Реріха.

Прикмети і свята 15 квітня 2019: чого чекати в цей день

Прикмети 15 квітня

Багато води розлилося – буде хороший річний сінокіс і багатий урожай;

Крик перепела чується – буде багатий збір хліба;

На південь тягнеться клин журавлів – рік буде неврожайним і невдалим;

Глухар кричить – чекай багатого врожаю;

Дергачі кричать – літо родючим буде.

Прикмети і свята 15 квітня 2019: чого чекати в цей день

Народилися 15 квітня

1452 - Леонардо да Вінчі (пом. 1519), італійський художник, скульптор, архітектор, вчений, інженер.

Прикмети і свята 15 квітня 2019: чого чекати в цей день

1861 - Блісс Кармен (пом. 1929), канадський поет ( "Сапфо").

Прикмети і свята 15 квітня 2019: чого чекати в цей день

1949 - Алла Пугачова, естрадна співачка.

Прикмети і свята 15 квітня 2019: чого чекати в цей день

1990 - Емма Уотсон, британська актриса, найбільш відома за роллю Герміони в фільмах про Гаррі Поттера.

Прикмети і свята 15 квітня 2019: чого чекати в цей день

Як раніше писав OBOZREVATEL, 21 квітня православні християни святкують Вербну неділю. Інша назва цього свята - Вхід Господній в Єрусалим.

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