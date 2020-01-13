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13 січня • оновлено в 20:46
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Прикмети і свята 14 січня: що не можна робити в цей день

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14 січня в Україні і в усьому світі відзначають кілька свят. У цей день відзначають Старий Новий рік.

OBOZREVATEL пропонує читачеві дізнатися, що означає цей день для історії, а також якою, за народними прикметами, буде погода.

Прикмети і свята 14 січня: що не можна робити в цей день

pexels.com

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Старий Новий рік: смішні щедрівки для дорослих

Старий Новий рік

Традиція відзначати Старий Новий рік йде від розбіжності Юліанського календаря (або інакше календаря "старого стилю") і Григоріанського календаря - того, за яким зараз живе практично весь світ. Розбіжність календарів в 20-21 століттях становить 13 днів.

Прикмети і свята 14 січня: що не можна робити в цей день

pexels.com

Прикмети на 14 січня

  • Якщо небо ясне і зоряне – буде багатий урожай ягід.

  • Туман – до врожаю.

  • Якщо 14 січня багато пухнастого інею на деревах, рік буде багатий на мед.

  • Заметіль віщує великий урожай горіхів.

Прикмети і свята 14 січня: що не можна робити в цей день

pexels.com

Що не можна робити 14 січня

  • У цей день не можна лаятися і лихословити, думати про погане.

  • Не можна позичати гроші, щоб не бути в боргах весь рік.

  • Вважається, що якщо в цей день надіти обновку, то протягом всього року буде супроводжувати удача.

Прикмети і свята 14 січня: що не можна робити в цей день

pexels.com

Раніше OBOZREVATEL публікував докладний гороскоп на 2020 рік.

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Автор
Марія Дідик
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