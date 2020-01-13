Прикмети і свята 14 січня: що не можна робити в цей день

14 січня в Україні і в усьому світі відзначають кілька свят. У цей день відзначають Старий Новий рік.
OBOZREVATEL пропонує читачеві дізнатися, що означає цей день для історії, а також якою, за народними прикметами, буде погода.
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Старий Новий рік
Традиція відзначати Старий Новий рік йде від розбіжності Юліанського календаря (або інакше календаря "старого стилю") і Григоріанського календаря - того, за яким зараз живе практично весь світ. Розбіжність календарів в 20-21 століттях становить 13 днів.
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Прикмети на 14 січня
Якщо небо ясне і зоряне – буде багатий урожай ягід.
Туман – до врожаю.
Якщо 14 січня багато пухнастого інею на деревах, рік буде багатий на мед.
Заметіль віщує великий урожай горіхів.
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Що не можна робити 14 січня
У цей день не можна лаятися і лихословити, думати про погане.
Не можна позичати гроші, щоб не бути в боргах весь рік.
Вважається, що якщо в цей день надіти обновку, то протягом всього року буде супроводжувати удача.
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