Прикмети і свята 14 січня: що не можна робити в цей день

14 січня в Україні і в усьому світі відзначають кілька свят. У цей день відзначають Старий Новий рік.

OBOZREVATEL пропонує читачеві дізнатися, що означає цей день для історії, а також якою, за народними прикметами, буде погода.

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Старий Новий рік

Традиція відзначати Старий Новий рік йде від розбіжності Юліанського календаря (або інакше календаря "старого стилю") і Григоріанського календаря - того, за яким зараз живе практично весь світ. Розбіжність календарів в 20-21 століттях становить 13 днів.

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Прикмети на 14 січня

Якщо небо ясне і зоряне – буде багатий урожай ягід.

Туман – до врожаю.

Якщо 14 січня багато пухнастого інею на деревах, рік буде багатий на мед.

Заметіль віщує великий урожай горіхів.

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Що не можна робити 14 січня

У цей день не можна лаятися і лихословити, думати про погане.

Не можна позичати гроші, щоб не бути в боргах весь рік.

Вважається, що якщо в цей день надіти обновку, то протягом всього року буде супроводжувати удача.

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