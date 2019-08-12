Прикмети і свята 13 серпня: що не можна робити

13 серпня в усьому світі та в Україні відзначають низку свят і пам'ятних дат. Серед них: Міжнародний день шульг, український день працівників ветеринарної медицини.

Православні шанують пам'ять святого Євдокима Каппадокіянина. Прикмети зможуть розповісти, якою буде погода. А OBOZREVATEL пропонує читачеві дізнатися, що означає цей день для історії.

Свята 13 серпня

Міжнародний день шульг

Шульга pixabay

Вперше це свято відзначили 13 серпня 1992 року за ініціативою британського Клубу шульг, створеного у 1990 році. Ця дата покликана привернути увагу суспільства до проблем, з якими стикаються шульги в праворукому світі. До цього дня в багатьох школах прагнуть перевчити до письма правою рукою, що викликає психологічні стреси і знижує успішність.

Український день працівників ветеринарної медицини

ветеринар pixabay

Свято було встановлено наказом президента України від 1 листопада 2001 року № 1035/2001 "Про день працівників ветеринарної медицини". Відзначається кожної другої неділі серпня.

День Євдокима (Євдокимів день)

Євдоким multiurok

Євдоким жив у IX столітті за царювання імператора Феофіла. Він народився в сім'ї знатного роду, дбав про сиріт і бідних, захищав скривджених і позбавлених. Справедливо судив людей. Християнські подвиги здійснював потай.

Ця дата отримала назву Євдокимове заговіння або Євдокимів день. З давніх часів було прийнято готувати пироги з ріпи, квас.

Прикмети 13 серпня

свята pixabay

Мурахи закривають вхід до мурашника – до дощу.

Погода вітряна – чекати зими сніжної.

Павутина літає – спекотно буде ще довго.

Бджоли в поле летять – буде добра погода.

Після Євдокима ластівка гнізда не в'є.

Що не можна робити 13 серпня

Цього дня не варто сваритися вдома, їхати в подорож або відрядження, викидати залишки зі столу.

Хто народився 13 серпня

Катерина Бужинська (40 років)

Катерина Бужинська instagram / buzhynska

Українська співачка, меццо-сопрано, лауреат численних конкурсів, Заслужена артистка України, Народна артистка України. Хіти: "Україна – це ми", "По краю пропасти", "Померещилось", "Желанный" і багато інших.

Олена Бондаренко (35 років)

Олена Бондаренко bagnet

Українська тенісистка, переможниця турніру Великого шолома в парному розряді, півфіналістка турніру Великого шолома в парному розряді, переможниця шести турнірів WTA. Нагороджена Орденом "За заслуги" III ступеня в 2008 році.

Стас П'єха (39 років)

Стас П'єха instagram / wolfieha

Російський співак і поет, учасник проекту "Фабрика зірок" і онук знаменитої співачки Едіти П'єхи. Власник клініки комплексного лікування алкоголізму, наркоманії та реабілітації. Хіти: "Она не твоя" (дуэт), "Старая история", "Одна звезда", "Я и ты", "Я закрываю глаза" та інші.

Альфред Хічкок

Альфред Хічкок вікіпедія

Народився у 1899 році – помер у 1980. Культовий кінорежисер, продюсер, сценарист. Майстерно створював атмосферу напруженості в трилерах, його фільми донині розбурхують уми глядачів. Королева Єлизавета II звела його в лицарі. Легендарні роботи: "Птахи", "Психо", "Марні", "Несамовитість", "Вікно у двір", "Підозра", "Ребекка", "Містер і місіс Смітт" (пізніше з'явився однойменний фільм за участю Анджеліни Джолі та Бреда Пітта) та інші.

Фідель Кастро

Фідель Кастро GLOBAL LOOK press

Народився в 1926 – помер у 2016 році. Кубинський революціонер, державний, політичний і партійний діяч, який керував Кубою з 1959 до 2008 року. Його ім'я у всіх на слуху.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 14 серпня православні християни святкують Медовий Спас, у народі – Маковія. Що не можна робити – читайте за посиланням.

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