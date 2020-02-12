Прикмети і свята 13 лютого: що не можна робити в цей день

13 лютого в Україні і в усьому світі відзначають кілька свят, а саме: Всесвітній день радіо.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам довідатися, що означає цей день для історії, а також якою, за народними прикметами, буде погода.

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Всесвітній день радіо

Всесвітній день радіо (World Radio Day) відзначається щорічно 13 лютого, починаючи з 2012 року, за рішенням Генеральної конференції ЮНЕСКО. У січні 2013 року Генеральна Асамблея ООН офіційно схвалила проголошення Дня і в ході 67-ї сесії прийняла резолюцію, проголосивши 13 лютого Всесвітнім днем радіо.

Дата проведення обрана не випадково - саме 13 лютого 1946 вперше вийшло в ефір "Радіо ООН", станція якого розташовувалася в штаб-квартирі Організації Об'єднаних Націй.

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Народні прикмети на 13 лютого

Якщо людина народилася 13 лютого, то буде любити мистецтво.

Ясна ніч 13 лютого – завтра буде сонячна погода.

Ворони голосно кричать – прикмета того, що буде заметіль.

Пожежа – ознака того, що на сім'ю навели порчу.

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Що не можна робити 13 лютого

Рекомендується ввечері не виходити з дому, так як недоброзичливці можуть вас наврочити.

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