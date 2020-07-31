Що відзначають 1 серпня: свята в Україні та світі. Pixabay

1 серпня 2020 року православна церква вшановує пам'ять преподобної Макрини Каппадокійської. У народі це свято називається Мокрини або Мокринин день.

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Мокринин день

Макрина Каппадокійська була сестрою святителя Василя Великого, жила в 4 столітті. Макрину, як і її брата, батьки виховали в строгій благочесті і слухняності. Майбутня свята ще в юності дала обітницю дівоцтва і разом зі своєю матір'ю, преподобною Емілією, залишила мирське життя, прийнявши чернецтво.

Свята 1 серпня: які є прикмети і що не можна робити в цей день Pixabay

Жінки побудували обитель на березі річки Іриси, пізніше сюди стали приходити багато знаних дів і вдів, бажаючих присвятити себе служінню Христу. Преподобна Макрина проводила весь час у працях і молитвах. Згідно з легендою, її цнотливість була настільки великою, що навіть під час хвороби вона не наважилася оголити своє тіло перед лікарем. Замість цього вона гаряче молила Господа про зцілення. Молитва була почута, і свята не тільки видужала, але й отримала в нагороду за віру дар чудотворення.

На Русі святу нерідко називали, трохи перекручуючи ім'я, Мокриною, і не випадково: за тим, наскільки "мокрий" цей день, судили про наближення осені.

Прикмети на 1 серпня:

Якщо цілий день іде дощ – наступного року буде багатий урожай.

Дуб обвішаний жолудями – на щастя і удачу.

Якщо в цей день добра і сонячна погода, тоді бабине літо буде довгим.

Павуки ховаються по кутах – до різкого похолодання.

Що не можна робити 1 серпня

Не можна лаятися й ображатися. Це приверне невдачі.

Категорично не можна залишатися брудним. Найкраще в цей день влаштувати генеральне прибирання будинку, стежити за чистотою тіла й одягу.

Не потрібно піднімати з землі втрачені кимось речі, щоб не накликати на себе чужі проблеми.

Вважається, що 1 серпня не можна їсти яблука. Це може бути стати причиною низки дрібних невдач.

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