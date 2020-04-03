Похвала Пресвятої Богородиці 4 квітня: що це за свято і що не можна робити

Субота Акафіста, або Похвала Пресвятої Богородиці, 2020 року святкується 4 квітня.

Це православне свято, яке відзначається в суботу п'ятої седмиці Великого посту і присвячене прославлянню Пресвятої Богородиці Діви Марії. Детальніше про традицію, історію та заборони свята розповість OBOZREVATEL.

Похвала Пресвятої Богородиці в 2020 році відзначається 4 квітня simvol-veri.ru

Похвала Пресвятої Богородиці: історія свята

Субота п'ятої седмиці Великого посту називається Суботою Акафіста, а сама служба отримала назву "Похвала Пресвятої Богородиці".

Свято було встановлене в IX столітті за неодноразове позбавлення столиці Візантії Константинополя від нашестя ворогів, вчинене завдяки заступництву Богородиці.

Так, 626 року Константинополь був в облозі персів і скіфів. Жителям загрожувала смерть. Вони зібралися в храмі Святої Софії і молили Бога про порятунок. Патріарх Сергій взяв ікону Пресвятої Діви і обійшов з нею хресним ходом по стінах міста, а потім опустив у води протоки її ризу і, як пише літописець, "море закипіло, ворожі кораблі потонули, і ворог відступив від міста".

"Похвала Пресвятої Богородиці". Новгородська ікона XV століття Commons.wikimedia.org

Спочатку свято відзначалося лише в Константинополі у Влахернському храмі, де зберігалися чудотворна Влахернська ікона Божої Матері, за переказами, написана євангелістом Лукою, а також предмети, пов'язані із земним життям Діви Марії – риза і пояс.

Пізніше свято було внесено до церковних богослужбових книг, ставши спільним для Східної церкви.

Субота Акафіста: традиції

У суботу п'ятої седмиці Великого посту акафіст входить до складу богослужіння і співається на утрені, у ньому віруючі звертаються до Богородиці словом "взбранная", що в перекладі з церковнослов'янської означає "непереможна".

Ікона Божої Матері "Скоропослушниця" hramnevskogo.ru

Служба "Похвала Пресвятої Богородиці" покликана не лише нагадати про диво, що колись сталося в Греції, але й зміцнити віру в людях і надію на воскресіння, показуючи, ким може стати людина подібно Самій Богородиці – Цариці Неба і Землі. Адже церква постійно вчить, що до святості покликаний кожен.

У це свято православні звертаються до Богородиці як до захисниці і знаряддя Божественного промислу, дякують Її за допомогу і заступництво перед сином – Ісусом.

Що не можна робити в Суботу Акафіста

В Суботу Акафіста триває Великий піст, тому, за його правилами, під забороною їжа тваринного походження: м'ясо, риба, яйця, молоко.

Так, дозволяється до вживання гаряча їжа з рослинним маслом. Можна випити трохи виноградного вина.

Похвала Пресвятої Богородиці: в Суботу Акафіста триває Великий піст Pixabay

Дітям, вагітним жінкам, хворим людям і мандрівникам церква дозволяє не поститися.

Крім того, за канонами Великого посту, в цей період перед Великоднем не можна вінчатися; злитися, сваритися; виконувати подружній обов'язок; лінуватися. Також під забороною надмірні веселощі й розваги.

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