Подарунки на Новий рік 2020: що подарувати дитині, жінці, чоловіку, бізнес-партнеру

Новий рік не за горами, і зараз саме час задуматися про те, що подарувати своїм близьким – дружині, чоловіку, дітям, рідним і друзям.

Іноді вибрати гарний подарунок буває нелегко, особливо, якщо ви прагнете максимально догодити людині. OBOZREVATEL пропонує кілька порад, які допоможуть вам порадувати близьких сюрпризами.

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Що подарувати дитині на Новий рік

Щоб подарунок під ялинкою від Діда Мороза дійсно порадував дитину, він повинен бути яскравим і вражаючим. Добре, якщо сюрприз буде складатися одразу з кількох невеличких подарунків різного розміру і в різних упаковках.

Зверніть увагу, що подарунок для дитини повинен бути завернутий в яскраву упаковку – це 100-відсотково викличе інтерес малюка. При цьому сама якість подарунка має бути на першому місці. Підбираючи сюрприз для дітей, у будь-якому випадку слід відштовхуватися від їхнього віку.

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Так, якщо дитині ще немає й трьох років, хорошим подарунком для неї буде, наприклад, яскравий новорічний костюм для дитячого свята – ведмедик, зайчик або лисичка. А дитяча книжка-розкладачка стане приємним і корисним подарунком для малюка.

Іграшки також будуть хорошим подарунком, тільки обов'язково пам'ятайте про те, що вони повинні бути виготовлені з якісних матеріалів і не містити дрібних деталей.

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Дітям у віці від 3 до 6 років можна подарувати набір для малювання з альбомом, фарбами, олівцями. Для дівчаток прекрасним подарунком буде ляльковий набір з міні-спальнею, гардеробом і кухнею. А хлопчики будуть раді різним машинкам, солдатикам, вертольотам або роботам.

До подарунку можна додати і солодощі – цукерки або мандарини.

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Якщо дитині від 6 до 10 років, відмінним подарунком для неї стане похід до зоопарку, музею або дельфінарію. Можна також подарувати набір для рукоділля або моделювання.

Дітям старше 10 років можна дарувати більш серйозні подарунки. Так, це може бути телефон, камера, плеєр, сноуборд, ролики або ковзани. Хорошим подарунком буде також поїздка з друзями до дитячого табору або, наприклад, квиток на концерт улюбленого виконавця.

Для дівчинки приємним подарунком буде також гарний одяг, який можна вибрати разом з нею.

Щоб вже точно не прогадати з подарунком, можна зіграти з дітьми в "пошту Діда Мороза". Завдяки листу дитини, який ви пообіцяєте передати на Північний Полюс, ви точно дізнаєтесь, чого вона хоче, і не помилитесь у виборі сюрпризу.

Що подарувати на Новий рік жінці

Якщо ви підбираєте подарунок жінці, хорошим варіантом буде, наприклад, подорож: поїздка на морський або гірськолижний курорт або просто уїк-енд в одній з країн Європи.

Також приємним подарунком буде парфумерія, наприклад, класичні зимові аромати, які відмінно підійдуть і для святкової новорічної ночі.

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Можна розглядати в якості подарунка на Новий рік і ароматерапію. Це хороший спосіб розслабитися в зимовий вечір, прийнявши гарячу ванну з морською сіллю й ефірними маслами.

Також жінці будуть приємні такі подарунки на Новий рік, як, наприклад, шуба, гастрономічний кошик з пляшкою вина і різними ласощами, або навіть підбірка новорічних фільмів на DVD в ексклюзивній упаковці.

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Що подарувати чоловікові на Новий рік

Якщо не знаєте, що подарувати чоловікові на Новий рік, можете розглянути такий подарунок, як "купони бажань", які він зможе використовувати протягом усього року. Їх можна зробити своїми руками, за допомогою кольорового паперу і ручки, і скласти в красиву святкову коробку.

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Якщо чоловік, якому ви хочете підібрати подарунок, є автолюбителем, хорошим подарунком для нього будуть автомобільні аксесуари. Так, наприклад, ідеально підійдуть ароматизатор у формі ялинки або авто-смайл – прилад, який допомагає висловити емоції автомобіліста і, крім того, є оригінальним підсвічуванням.

Також хорошими ідеями для подарунків на Новий рік чоловікові будуть, наприклад, урок катання на сноуборді, елітний алкоголь, термобілизна, якісні шкіряні портмоне, ремінь або обкладинка на водійське посвідчення.

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Що подарувати бізнес-партнеру на Новий рік

У якості подарунків для бізнес-партнерів підійдуть щоденники в шкіряній палітурці, ексклюзивні ручки з гравіюванням, вінтажні статуетки, настільні ігри, елітний алкоголь, келихи з гравіюванням тощо. Підбираючи подарунок партнеру по бізнесу, врахуйте його інтереси і хобі.

Можна замовити нанесення гравіювання з побажаннями успіху в бізнесі або з зображенням фірмового логотипу партнера, це обов'язково справить враження і зміцнить ділові стосунки.

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Що дарувати своїм близьким на Новий рік, вирішувати тільки вам. Головне – пам'ятайте про найважливіше правило: незалежно від того, кому ви даруєте подарунок, вибирайте його щиро і з любов'ю. Даруйте та приймайте подарунки із задоволенням! Радісних новорічних свят!

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