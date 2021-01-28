Павлів день: що не можна робити в свято. Традиції та прикмети

У четвер, 28 січня, православні віряни в Україні шанують пам'ять преподобного Павла Фівейського (Єгипетського) – першого християнського ченця та відлюдника, який жив у 3-4 століттях.

Свято відоме в народі під назвою Павлів день. Вважалося, що за погодними прикметами цієї дати можна визначити, яким буде літо. Про головні традиції і заборони свята читайте далі в матеріалі OBOZREVATEL.

Преподобний Павло Фівейський відомий також як Павло Єгипетський, Павло Пустельник і Павло Відлюдник. Він вважається першим монахом-аскетом у християнстві. У житії святого зазначено, що він народився близько 228 року в місті Фіви, Єгипет.

Під час гонінь римського імператора Деція Траяна (249-251) Павло дізнався, що родич, який мріяв заволодіти його спадщиною, замишляє донести на нього гонителям. Тоді юнак залишив місто та пішов у пустелю. У печері біля підніжжя гори святий прожив 91 рік, вдень і вночі молячись Богу. Ворон приносив йому фініки та хліб, а одягом святому служило пальмове листя, що захищало його від спеки та холоду.

Незадовго до кончини Павла його відвідав святий Антоній – подвижник, засновник відлюдницького чернецтва. Він залишався з ним, поки Павло не помер, і поховав ченця. Святий відійшов в інший світ 341 року під час молитви, стоячи на колінах.

День пам'яті Павла Єгипетського у наших предків називався ще Днем чаклунів. За повір'ям, відьми та чаклуни в цей час могли передавати вміння своїм учням, тому 28 січня люди особливо боялися причини та пристріту.

Для захисту намагалися частіше молитися, а також стукали по дереву, плювали через плече й використовували різні обереги.

Вважалося, що народженим 28 січня слід носити сорочку з льону, а блакитний колір здатний захистити їх від причини. Під подушку таким дітям клали лляну кужіль, щоб уберегти від поганих снів і непокоєння.

Виходити на вулицю з дому без особливої потреби. Цього дня люди побоювалися зустріти чаклуна та отримати пристріт або причину.

Злитися, лихословити, конфліктувати з оточченням, бажати зла будь-кому.

Яскраві зірки – буде мороз, тьмяні – до тепла, "мерехтливі" – до хуртовини.

Хмари на півночі – відлиги найближчим часом не буде.

Ясна погода – літо буде сухим і спекотним, вітряно – холодним, сніг – дощовим.

Ворони каркають – до потепління, ховаються – до холодів.

Синиці намагаються сховатися ближче до дому – до сильних морозів.

Горобці на деревах притихли – до снігопаду.

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