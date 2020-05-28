У четвер, 28 травня, відзначається народне свято Пахом Теплий, або Пахом Бокогрій, Травник, Зелений шум. Церква цього дня вшановує пам'ять преподобного Пахомія Великого.

Вважається, що саме з Пахома Теплого починаються теплі літні дні. Детальніше про традиції свята, його історію, прикмети і заборони читайте далі в матеріалі OBOZREVATEL.

Пахом Теплий відзначається 28 травня Ілюстративне фото / Pixabay

Пахом Теплий: історія свята

Пахомій Великий був засновником чернецтва в Єгипті. Будучи ще язичником, Пахомій служив в армії імператора Костянтина.

В одному з походів 312 року його підрозділ тепло зустріли християни, що зберігали нейтралітет. Від них Пахомій і дізнався про молоду релігію. Із закінченням війни він хрестився і згодом заснував перший християнський монастир, для якого склав монастирський устав.

Пахомій Великий azbyka.ru

Традиції на Пахома Бокогрія: що потрібно зробити

На Пахома Теплого намагалися посіяти залишки пшениці: "Прийшов Пахом Бокогрій – швидше досівай пшеницю". При цьому інші рослини саджати цього дня не бажано, особливо в полудень: за прикметою, будь-які посадки, окрім пшениці, пропадуть.

За одним з повір'їв, щоб залучити до свого життя щастя, дівчатам на Пахома потрібно вдягати червоні сарафани.

Прикмети на 28 травня

Після Пахома встановлюється справжнє тепло.

"Прийшов Пахом – запахло теплом".

"На Пахома тепло – все літо тепле".

Якщо на Пахома схід сонця багряний – до грізного літа з пожежами.

Дощ і вітер кажуть про те, що негода скоро припиниться.

У небі після дощу видно веселку – негода більше не повернеться.

Західний вітер під низькими хмарами – пора сіяти яру пшеницю.

Пахом Теплий: прикмети на 28 травня Ілюстративне фото / Pixabay

Що не можна робити на Пахома Теплого

Не рекомендується саджати на Пахома ніякі рослини, крім пшениці.

За прикметою, на Пахома Теплого не можна дивитися на своє відображення у воді.

Зазначимо, є й інші заборони, пов'язані з великим християнським святом – Вознесінням Господнім, яке також відзначається 28 травня.

Раніше OBOZREVATEL публікував привітання з Вознесінням.

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