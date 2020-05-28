У четвер, 28 травня, відзначається народне свято Пахом Теплий, або Пахом Бокогрій, Травник, Зелений шум. Церква цього дня вшановує пам'ять преподобного Пахомія Великого.
Вважається, що саме з Пахома Теплого починаються теплі літні дні. Детальніше про традиції свята, його історію, прикмети і заборони читайте далі в матеріалі OBOZREVATEL.
Пахом Теплий відзначається 28 травня
Ілюстративне фото / Pixabay
Пахом Теплий: історія свята
Пахомій Великий був засновником чернецтва в Єгипті. Будучи ще язичником, Пахомій служив в армії імператора Костянтина.
В одному з походів 312 року його підрозділ тепло зустріли християни, що зберігали нейтралітет. Від них Пахомій і дізнався про молоду релігію. Із закінченням війни він хрестився і згодом заснував перший християнський монастир, для якого склав монастирський устав.
Пахомій Великий
azbyka.ru
Традиції на Пахома Бокогрія: що потрібно зробити
На Пахома Теплого намагалися посіяти залишки пшениці: "Прийшов Пахом Бокогрій – швидше досівай пшеницю". При цьому інші рослини саджати цього дня не бажано, особливо в полудень: за прикметою, будь-які посадки, окрім пшениці, пропадуть.
За одним з повір'їв, щоб залучити до свого життя щастя, дівчатам на Пахома потрібно вдягати червоні сарафани.
Прикмети на 28 травня
Після Пахома встановлюється справжнє тепло.
"Прийшов Пахом – запахло теплом".
"На Пахома тепло – все літо тепле".
Якщо на Пахома схід сонця багряний – до грізного літа з пожежами.
Дощ і вітер кажуть про те, що негода скоро припиниться.
У небі після дощу видно веселку – негода більше не повернеться.
Західний вітер під низькими хмарами – пора сіяти яру пшеницю.
Пахом Теплий: прикмети на 28 травня
Ілюстративне фото / Pixabay
Що не можна робити на Пахома Теплого
Не рекомендується саджати на Пахома ніякі рослини, крім пшениці.
За прикметою, на Пахома Теплого не можна дивитися на своє відображення у воді.
Зазначимо, є й інші заборони, пов'язані з великим християнським святом – Вознесінням Господнім, яке також відзначається 28 травня.
Раніше OBOZREVATEL публікував привітання з Вознесінням.
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