Молитви на Старий Новий рік: про здоров'я, виконання бажання та інші

Новий Рік часто асоціюється з днем, у який добре все почати з чистого аркуша і відкрити для себе шлях для всього найкращого і нового.

Для цього на Старий Новий рік читають спеціальні молитви, у яких Бога просять про благословення та дарування сил на весь рік. Що це за молитви – далі в матеріалі OBOZREVATEL.

Молитви на Старий Новий рік

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"Господи Боже, всех видимых и невидимых тварей Творец и Зиждитель, сотворивший времена и лета, Сам благослови начинающийся сего дня Новый Год, который мы считаем от воплощения Твоего для нашего спасения.

Дозволь нам провести сей год и многие по нем в мире и согласии с ближними нашими; укрепи и распространи Святую Вселенскую Церковь, которую Ты Сам основал в Иерусалиме, и спасительною жертвою святого Тела и пречистой Крови освятил.

Отечество наше возвыси, сохрани и прославь; долгоденствие, здоровье, изобилие плодов земных и благорастворение воздуха дай нам; меня, грешного раба Твоего, всех родственников и ближних моих и всех благоверных христиан, как истинный наш верховный Пастырь, упаси, огради и на пути спасения утверди, чтобы мы, следуя по нему после долговременной и благополучной жизни в мире сем, достигнули Царства Твоего Небесного и удостоились вечного блаженства со святыми Твоими.

Аминь".

new-year-party.ru

"Владыко Господи Боже наш, Источниче жизни и безсмертия, всея твари видимыя и невидимыя Содетелю, времена и лета во Своей власти положивый, и управляяй всяческими премудрым и благим Твоим Промыслом. Благодарим о щедротах Твоих, яже удивил еси на нас в мимошедшее время живота нашего, молим Тя, Всещедрый Господи, благослови венец наступающего лета Твоею благостию. Подаждь свыше благая Твоя всем людем Твоим, здравие же и спасение, и во всем благое поспешение. Церковь Твою Святую, град сей и вся грады и страны от всякаго злаго обстояния избави, мир и безмятежие тем даруй; Тебе, Безначальному Отцу, со Единородным Твоим Сыном, Всесвятым и Животворящим Твоим Духом, во Едином существе Славимому Богу, всегда благодарение приносити, и Пресвятое Имя Твое воспевати да сподобиши. Слава Тебе, Богу, Благодетелю нашему, во веки веков. Аминь".

Молитва на Старий Новий рік до Пресвятої Богородиці

"Взбранной Воеводе победительная, яко избавльшеся от злых, благодарственная восписуем Ти раби Твои, Богородице, но яко имущая державу непобедимую, от всяких нас бед свободи, да зовем Ти: Радуйся Невесто Неневестная".

Молитва до Святого Духа на Старий Новий рік

"Царю Небесный, Утешителю, Душе истины, Иже везде сый и вся исполняяй, Сокровище благих и жизни Подателю, прииди и вселися в ны, и очисти ны от всякия скверны, и спаси, Блаже, души наша".

Коротка молитва святим на Старий Новий рік

"Молите Бога о нас вси святии, яко мы усердно, к вам прибегаем, скорым помощникам и молитвенникам о душах наших".

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Молитва про виконання бажання

У ніч з 13-го на 14-те січня, за кілька хвилин до настання Старого Нового року своїми словами потрібно попросити у Бога здоров'я і успіхів. Потім, рівно опівночі, запалюють сім церковних свічок і сім разів читають молитву "Отче наш", а після неї таку молитву:

"Господи, Иисус Христос Сын Божий. Ты бо рекм си пречистыми усты Твоими: Аминь, глаголю вам, земли всякой вещи, ее же аще просите, будете иметь от Отца Моего. Иже на небеси: где же два или трое собрались во имя Мое, тут семь. Аз посреде их, Неперолжны словеса Твоя, Господи, милосердие Твое бесприкладно и человеколюбию Твоему несть конца. Сего ради молим Тя; даруй нам, рабам Твоим (перечислить имена), согласившимся просить Тя (кратко изложить просьбу), исполнения нашего прошения. Но обаче не якоже мы хотим, но якоже Ты. Да будет во веки веков воля Твоя. Аминь".

Раніше OBOZREVATEL розповідав, як правильно щедрувати на Старий Новий рік, і публікував тексти найкращих щедрівок.

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