Молитва в Троїцьку поминальну суботу: як вшанувати пам'ять померлих

Троїцька поминальна субота 2020 року припадає на 6 червня. Цього дня віряни відвідують службу в церкві та ходять на кладовища, щоб прибрати на могилах близьких і прикрасити їх свіжою зеленню.

Вселенська поминальна субота несе в собі духовний і дуже глибокий смисл. Так, на відміну від інших батьківських субот, 6 червня згадують не лише родичів, але й усіх християн, що колись жили на Землі. OBOZREVATEL пропонує дізнатися, якими молитвами варто молитися цього дня.

Молитва в Троїцьку батьківську суботу facedobra.com

Молитва за померлих на Троїцьку Суботу

Як вважає Церква, поминальні молитви потрібні не лише душам померлих родичів, а й самим вірянам: вважається, що близькі, що пішли, також моляться про них у той час, коли вони моляться за них. Така молитва плекає любов, допомагає вгамувати почуття провини, переживання, жалості, образи.

Якщо людина не змогла відвідати храм, помолитися за померлих можна вдома. У молитві потрібно згадати імена всіх померлих родичів. Щоб нікого не забути, краще це робити за спеціальною книжечкою – пом'янником, до якого поіменно записуються покоління покійних предків.

"Упокій, Господи, душі спочилих рабів Твоїх: батьків моїх, родичів, благодійників (імена) і всіх православних християн, і прости їм всі провини вільні й невільні, і даруй їм Царство Небесне".

"Отець Небесний, Син і Дух Святий – все це Бог наш. Ти ж заступник наш і рятівник. Спаси ж душі моїх покійних родичів (імена) та допоможи їм спокій віднайти. Нехай лежать вони там спокійно, і не турбує їх нічого. Амінь!"

Раніше OBOZREVATEL розповідав, що потрібно і що не можна робити в Троїцьку батьківську суботу.

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