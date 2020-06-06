Головна Новини
6 червня • оновлено в 07:57
МоваЯзык
Шоу Кияни

/ свята

Молитва в Троїцьку поминальну суботу: як вшанувати пам'ять померлих

3.6т
Читати матеріал російською

Троїцька поминальна субота 2020 року припадає на 6 червня. Цього дня віряни відвідують службу в церкві та ходять на кладовища, щоб прибрати на могилах близьких і прикрасити їх свіжою зеленню.

Вселенська поминальна субота несе в собі духовний і дуже глибокий смисл. Так, на відміну від інших батьківських субот, 6 червня згадують не лише родичів, але й усіх християн, що колись жили на Землі. OBOZREVATEL пропонує дізнатися, якими молитвами варто молитися цього дня.

Молитва в Троїцьку батьківську суботу

Молитва в Троїцьку батьківську суботу

facedobra.com

Молитва за померлих на Троїцьку Суботу

Як вважає Церква, поминальні молитви потрібні не лише душам померлих родичів, а й самим вірянам: вважається, що близькі, що пішли, також моляться про них у той час, коли вони моляться за них. Така молитва плекає любов, допомагає вгамувати почуття провини, переживання, жалості, образи.

Якщо людина не змогла відвідати храм, помолитися за померлих можна вдома. У молитві потрібно згадати імена всіх померлих родичів. Щоб нікого не забути, краще це робити за спеціальною книжечкою – пом'янником, до якого поіменно записуються покоління покійних предків.

"Упокій, Господи, душі спочилих рабів Твоїх: батьків моїх, родичів, благодійників (імена) і всіх православних християн, і прости їм всі провини вільні й невільні, і даруй їм Царство Небесне".

"Отець Небесний, Син і Дух Святий – все це Бог наш. Ти ж заступник наш і рятівник. Спаси ж душі моїх покійних родичів (імена) та допоможи їм спокій віднайти. Нехай лежать вони там спокійно, і не турбує їх нічого. Амінь!"

Раніше OBOZREVATEL розповідав, що потрібно і що не можна робити в Троїцьку батьківську суботу.

Як живеться Лободі та Лорак в Росії - читай у нас в Instagram!

Читайте всі новини по темі "свята" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Аліна Мельник
Тема
свята
Місце
Україна
Теги
релігія церква традиции свято Батьківська субота
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
2
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Lady свята

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 25 963.

    Вилікувалися: 11 372. Померли: 762.

  • У світі захворіли понад 6,7 млн осіб, загинули – 394 тисяч.

  • Київ і сім областей не потрапили під пом'якшення карантину з 5 червня.

  • Іран першим у світі повідомив про другу хвилю коронавірусу – число хворих досягло нового рекорду.

  • Вчені виявили, що люди з високим тиском частіше вмирають від COVID-19.

Новини для Lady

Топпублікації

Топблоги