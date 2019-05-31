Міжнародний день захисту дітей: все про свята в перший день літа

Перший день літа розпочнеться зі свята, та ще й не з одного. Так, 1 червня, в Україні та світі відзначатимуть Міжнародний день захисту дітей та Всесвітній день батьків.

OBOZREVATEL зібрав інформацію про історію заснування та традиції святкування цих дат.

1 червня у світі відзначають День захисту дітей

Міжнародний день захисту дітей

Вже традиційно прихід літа асоціюється із дитячим днем, який вважається одним із найдавніших міжнародних свят. Його історія бере початок ще у 1925 році. Тоді у Женеві відбувалася міжнародна конференція, на якій порушувалося питання добробуту дітей.

Крім того є версії, чому свято припадає саме на перший день літа. Так, відомо, що 1 червня 1925 року у Сан-Франциско Генконсул Китаю організував фестиваль човнів-драконів для групи дітей-сиріт.

В День захисту дітей відбуваються різноманітні розважальні заходи

Утім, вперше офіційно День захисту дітей провели лише у 1959 році. Це відбулося після конгресу жінок у Парижі у 1949 році, де вони виголосили клятву про забезпечення миру задля досягнення дитячого щастя. Згодом ініціативу підтримала ООН і виокремила напрям захисту життя, здоров'я та прав дітей одним із пріоритетів діяльності.

Традиційно у Міжнародний день захисту дітей проводять різноманітні розважальні та культурні заходи, концерти та благодійні акції.

Символ Дня захисту дітей

Символіка свята

Міжнародний день захисту дітей має і свою символіку — прапор. На зеленому тлі розташовані п'ять фігурок людей різних кольорів, розміщених навколо земної кулі. Зелений колір означає гармонію та свіжість, фігурки — терпимість та різноманіття, а планета — спільний дім.

Свято сімейних цінностей — Всесвітній день батьків

Всесвітній день батьків

Також у перший день літа в усьому світі заведено вітати батьків. Всесвітній день батьків — свято, яке покликане вчергове нагадати людям про сімейні цінності та про те, що саме з родини та батьків кожна людина починає свій життєвий шлях.

На відміну від Міжнародного дня захисту дітей, День батьків свято відносно молоде. Його Генеральна Асамблея ООН проголосила у жовтні 2012 року. Основна мета свята — поширення та утвердження в суспільстві сімейних цінностей.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, скільки додаткових днів відпочинку буде у перший місяць літа.

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