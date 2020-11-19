Міжнародний день відмови від паління: 5 способів кинути шкідливу звичку

У четвер, 19 листопада, відзначається Міжнародний день відмови від куріння. Це свято вперше відзначили за ініціативою Американського онкологічного товариства в 1977 році.

Відтоді кожен третій четвер останнього місяця осені присвячується інформуванню про шкоду тютюну та підтримці тих, хто прагне "зав'язати" зі шкідливою звичкою. Про п'ять ефективних способів кинути палити читайте далі в матеріалі OBOZREVATEL.

Фізична активність може спрацювати як гарний спосіб зав'язати з курінням. Вона викликає почуття задоволення на рівні біохімії, а в такому стані кинути палити легше і приємніше.

Рушайте підкорювати гірські вершини або подорожувати джунглями: жорсткі умови подорожі та фізичні навантаження допоможуть швидко забути про сигарети. Головне – не беріть з собою курців.

Цей давній метод терапії хоча офіційно не є схваленим, але вважається ефективним у боротьбі зі шкідливою звичкою. У певні точки на вухах лікар вколює особливі голки, і потяг до сигарет зникає. Як правило, для досягнення результату потрібно 1-6 сеансів.

Ця популярна книга містить 44 глави, мета яких – спонукати курця після прочитання кинути палити. Обсяг видання насправді невеликий – з ним легко впорається навіть нелюбитель літератури.

На думку психологів, насичений робочий графік допомагає палити менше і навіть кинути зовсім, оскільки часу на сигарети при шаленому ритмі роботи не залишається. Також корисно працювати в компанії, яка забороняє куріння своїм співробітникам.

Крім того, людям, які кидають і знову "зриваються", рекомендується проаналізувати причини зриву, щоб зробити висновки і виправити помилки.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше було названо головну причина захворювань, викликаних курінням.