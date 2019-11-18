Міжнародний день чоловіків: яскраві вітання зі святом

Міжнародний чоловічий день, він же Всесвітній день чоловіків, щорічно відзначається 19 листопада. Цей свято був придуманий з метою привернути увагу до дискримінації чоловіків в сучасному світі.
Вперше цю дату відзначили в 1999 році в Тринідаді і Тобаго. Згодом традицію святкувати день чоловіків підхопили в Австралії і країнах Карибського басейну. В результаті свято було офіційно визнаний ООН і на сьогоднішній день відзначається в 60 країнах світу. OBOZREVATEL пропонує читачам ознайомитися з яскравими привітаннями для чоловіків у віршах і прозі.
Міжнародний чоловічий день
Міжнародний чоловічий день – привітання у віршах
З днем чоловіків я тебе вітаю,
Грошей купу тобі я бажаю,
Бажаю пост великий обіймати,
Менше думати і міцніше спати!
***
Мій чоловік — моя опора,
Моя підтримка у житті.
Моє сьогодні, завтра, вчора.
З тобою, мов у забутті.
Люблю тебе і поважаю,
Хай процвітає весь твій рід,
І в Міжнародний чоловічий день бажаю
Свій автопарк біля воріт.
***
З днем святковим, коханий, вітаю,
Побажань моїх безліч тобі,
Чоловік ти найкращий, я знаю,
Поруч будеш в боротьбі.
Хай в житті все складається добре,
І в роботі не буде проблем,
По життю йди завжди енергійно,
В серці з добрим, яскравим вогнем.
Міжнародний чоловічий день
Міжнародний чоловічий день – привітання в прозі
Чоловіки, хлопчики й дідусі, зі святом. Сьогодні Міжнародний Чоловічий день, в який ми вітаємо вас і бажаємо завжди бути надійними, вірними, люблячими і нескінченно розумними. Нехай все у вашому житті складає так, як ви хочете і нехай ваші близькі люблять вас і піклуються про вас.
***
У Міжнародний чоловічий день від душі вітаю і хочу побажати міцної сили і удачі, чудових ідей і відваги, безсумнівного мужності і блага, успішної діяльності та благородства, чесних вчинків і щирості, вірного кохання і бравого геройства.
***
Хочу привітати всіх чоловіків, з міжнародним чоловічим днем. Хочу сказати багато теплих і приємних слів на адресу всієї сильної, сміливої, відважної, розумної і мужньої половини людства. Бажаю вдачі, величезних звершень, тріумфальних перемог і визнаної слави. Зі святом!
Міжнародний чоловічий день – листівки
Міжнародний чоловічий день
Міжнародний чоловічий день
Міжнародний чоловічий день
Міжнародний чоловічий день
Міжнародний чоловічий день
Міжнародний чоловічий день
Міжнародний чоловічий день – відео привітання
Раніше OBOZREVATEL розповідав про ще одне чоловіче свято - День чоловіків, який святкують в першу суботу листопада.
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