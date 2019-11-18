Міжнародний день чоловіків: яскраві вітання зі святом

Міжнародний чоловічий день, він же Всесвітній день чоловіків, щорічно відзначається 19 листопада. Цей свято був придуманий з метою привернути увагу до дискримінації чоловіків в сучасному світі.

Вперше цю дату відзначили в 1999 році в Тринідаді і Тобаго. Згодом традицію святкувати день чоловіків підхопили в Австралії і країнах Карибського басейну. В результаті свято було офіційно визнаний ООН і на сьогоднішній день відзначається в 60 країнах світу. OBOZREVATEL пропонує читачам ознайомитися з яскравими привітаннями для чоловіків у віршах і прозі.

Міжнародний чоловічий день

Міжнародний чоловічий день – привітання у віршах

З днем чоловіків я тебе вітаю,

Грошей купу тобі я бажаю,

Бажаю пост великий обіймати,

Менше думати і міцніше спати!

***

Мій чоловік — моя опора,

Моя підтримка у житті.

Моє сьогодні, завтра, вчора.

З тобою, мов у забутті.

Люблю тебе і поважаю,

Хай процвітає весь твій рід,

І в Міжнародний чоловічий день бажаю

Свій автопарк біля воріт.

***

З днем святковим, коханий, вітаю,

Побажань моїх безліч тобі,

Чоловік ти найкращий, я знаю,

Поруч будеш в боротьбі.

Хай в житті все складається добре,

І в роботі не буде проблем,

По життю йди завжди енергійно,

В серці з добрим, яскравим вогнем.

Міжнародний чоловічий день

Міжнародний чоловічий день – привітання в прозі

Чоловіки, хлопчики й дідусі, зі святом. Сьогодні Міжнародний Чоловічий день, в який ми вітаємо вас і бажаємо завжди бути надійними, вірними, люблячими і нескінченно розумними. Нехай все у вашому житті складає так, як ви хочете і нехай ваші близькі люблять вас і піклуються про вас.

***

У Міжнародний чоловічий день від душі вітаю і хочу побажати міцної сили і удачі, чудових ідей і відваги, безсумнівного мужності і блага, успішної діяльності та благородства, чесних вчинків і щирості, вірного кохання і бравого геройства.

***

Хочу привітати всіх чоловіків, з міжнародним чоловічим днем. Хочу сказати багато теплих і приємних слів на адресу всієї сильної, сміливої, відважної, розумної і мужньої половини людства. Бажаю вдачі, величезних звершень, тріумфальних перемог і визнаної слави. Зі святом!

Міжнародний чоловічий день – листівки

Міжнародний чоловічий день

Міжнародний чоловічий день

Міжнародний чоловічий день

Міжнародний чоловічий день

Міжнародний чоловічий день

Міжнародний чоловічий день

Міжнародний чоловічий день – відео привітання

Раніше OBOZREVATEL розповідав про ще одне чоловіче свято - День чоловіків, який святкують в першу суботу листопада.

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