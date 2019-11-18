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18 листопада • оновлено в 20:15
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Міжнародний день чоловіків: яскраві вітання зі святом

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Міжнародний чоловічий день, він же Всесвітній день чоловіків, щорічно відзначається 19 листопада. Цей свято був придуманий з метою привернути увагу до дискримінації чоловіків в сучасному світі.

Вперше цю дату відзначили в 1999 році в Тринідаді і Тобаго. Згодом традицію святкувати день чоловіків підхопили в Австралії і країнах Карибського басейну. В результаті свято було офіційно визнаний ООН і на сьогоднішній день відзначається в 60 країнах світу. OBOZREVATEL пропонує читачам ознайомитися з яскравими привітаннями для чоловіків у віршах і прозі.

Міжнародний чоловічий день

Міжнародний чоловічий день

Міжнародний чоловічий день – привітання у віршах

З днем чоловіків я тебе вітаю,

Грошей купу тобі я бажаю,

Бажаю пост великий обіймати,

Менше думати і міцніше спати!

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***

Мій чоловік — моя опора,

Моя підтримка у житті.

Моє сьогодні, завтра, вчора.

З тобою, мов у забутті.

Люблю тебе і поважаю,

Хай процвітає весь твій рід,

І в Міжнародний чоловічий день бажаю

Свій автопарк біля воріт.

***

З днем святковим, коханий, вітаю,

Побажань моїх безліч тобі,

Чоловік ти найкращий, я знаю,

Поруч будеш в боротьбі.

Хай в житті все складається добре,

І в роботі не буде проблем,

По життю йди завжди енергійно,

В серці з добрим, яскравим вогнем.

Міжнародний чоловічий день

Міжнародний чоловічий день

Міжнародний чоловічий день – привітання в прозі

Чоловіки, хлопчики й дідусі, зі святом. Сьогодні Міжнародний Чоловічий день, в який ми вітаємо вас і бажаємо завжди бути надійними, вірними, люблячими і нескінченно розумними. Нехай все у вашому житті складає так, як ви хочете і нехай ваші близькі люблять вас і піклуються про вас.

***

У Міжнародний чоловічий день від душі вітаю і хочу побажати міцної сили і удачі, чудових ідей і відваги, безсумнівного мужності і блага, успішної діяльності та благородства, чесних вчинків і щирості, вірного кохання і бравого геройства.

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***

Хочу привітати всіх чоловіків, з міжнародним чоловічим днем. Хочу сказати багато теплих і приємних слів на адресу всієї сильної, сміливої, відважної, розумної і мужньої половини людства. Бажаю вдачі, величезних звершень, тріумфальних перемог і визнаної слави. Зі святом!

Міжнародний чоловічий день – листівки

Міжнародний чоловічий день

Міжнародний чоловічий день

Міжнародний чоловічий день

Міжнародний чоловічий день

Міжнародний чоловічий день

Міжнародний чоловічий день

Міжнародний чоловічий день

Міжнародний чоловічий день

Міжнародний чоловічий день

Міжнародний чоловічий день

Міжнародний чоловічий день

Міжнародний чоловічий день

Міжнародний чоловічий день – відео привітання

Раніше OBOZREVATEL розповідав про ще одне чоловіче свято - День чоловіків, який святкують в першу суботу листопада.

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Автор
Ігор Нікітін Ігор Нікітін
Тема
свята
Тег
свято
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