Масляна 2019: яскраві листівки і поздоровлення

У 2019 українці будуть відзначати одне з найвеселіших свят – Масляну, яке прийшло від стародавніх слов'ян, з 4 по 10 березня включно.
Це свято відзначають на честь приходу весни. Традиційно під час Масляної люди влаштовували пишні гуляння, а також каталися на санях і готували млинці, які були символом сонця і тепла. OBOZREVATEL пропонує читачеві яскраві листівки і поздоровлення.
АСС
Etnosoft
Мандри
Styler RBC
Поздравушка
bonnycards.ru
bah.ru
Поздоровлення - Tochka.net
www.prisnilos.su
МузОткритка - Narod.ru
Як повідомляв OBOZREVATEL, відомий український кулінар-реформатор Євген Клопотенко поділився простими і смачними рецептами млинців з різними начинками.
Ще більше смачних покрокових рецептів десертів і випічки ви можете подивитися тут.
Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!