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Масляна 2019: яскраві листівки і поздоровлення

6.1тЧитати матеріал російською

У 2019 українці будуть відзначати одне з найвеселіших свят – Масляну, яке прийшло від стародавніх слов'ян, з 4 по 10 березня включно.

Це свято відзначають на честь приходу весни. Традиційно під час Масляної люди влаштовували пишні гуляння, а також каталися на санях і готували млинці, які були символом сонця і тепла. OBOZREVATEL пропонує читачеві яскраві листівки і поздоровлення.

Масляна 2019: яскраві листівки і поздоровлення

АСС

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Масляна 2019: яскраві листівки і поздоровлення

Etnosoft

Масляна 2019: яскраві листівки і поздоровлення

Мандри

Масляна 2019: яскраві листівки і поздоровлення

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Масляна 2019: яскраві листівки і поздоровлення

Поздравушка

Масляна 2019: яскраві листівки і поздоровлення

bonnycards.ru

Масляна 2019: яскраві листівки і поздоровлення

bah.ru

Масляна 2019: яскраві листівки і поздоровлення

Поздоровлення - Tochka.net

Масляна 2019: яскраві листівки і поздоровлення

www.prisnilos.su

Масляна 2019: яскраві листівки і поздоровлення

МузОткритка - Narod.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL, відомий український кулінар-реформатор Євген Клопотенко поділився простими і смачними рецептами млинців з різними начинками.

Ще більше смачних покрокових рецептів десертів і випічки ви можете подивитися тут.

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