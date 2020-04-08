Лазарева субота 2020: що не можна робити в свято

У суботу перед Вербною неділею відзначається Лазарева субота, або свято Входу Господнього у Єрусалим.

Цього дня церква згадує чудо воскресіння Ісусом Христом праведного Лазаря. Оскільки Лазарева субота не має фіксованої дати святкування, щороку вона випадає на різні дні. Коли буде Лазарева субота 2020 року, які її історія, традиції та заборони, читайте далі в матеріалі OBOZREVATEL.

Лазарева субота відзначається в суботу перед Вербною неділею

Коли Лазарева субота 2020 року

Щороку Лазарева субота випадає на суботу шостого тижня Великого посту, який в різні роки припадає на різні дати.

У 2020 році Лазарева субота відзначається 11 квітня, за день до Вербної неділі. Рівно через тиждень після неї настає найважливіше християнське свято – Великдень.

Лазарева субота: історія свята

У Лазареву суботу православна церква згадує чудо воскресіння Ісусом Христом святого Лазаря.

Праведний Лазар був братом Марії і Марфи, він жив з сестрами неподалік Єрусалима, в селищі Віфанія.

Ісус нерідко відвідував їхній дім, а Лазаря Спаситель називав своїм другом. Одного разу Лазар захворів, і коли про це дізнався Христос, Він сказав: "Це хвороба не на смерть, а на славу Божу, щоб через неї прославився Син Божий".

Воскресіння Лазаря. Візантійська ікона wikipedia.org

Лазар помер за чотири дні до того, як Ісус прибув до Віфанії. Як сказано в Євангелії, "І закапали сльози Ісусові", коли почув Він про смерть Лазаря. Але Син Божий велів відсунути камінь від похоронної печери, у якій був похований святий, і сказав йому: "Лазар! Іди геть". Померлий Лазар воскрес і вийшов з печери.

Звістка про дивовижну подію швидко розлетілася Юдеєю. І наступного дня, коли Ісус в'їхав до Єрусалиму на ослі молодому, натовпи людей зустрічали Його як царя, устеляючи Його шлях своїм одягом і пальмовим гіллям.

А святий Лазар прожив ще 30 років після свого воскресіння – він був єпископом на Кіпрі й проповідував християнство.

Вхід до гробниці Лазаря у Віфанії wikipedia.org

Лазарева субота: традиції і прикмети

Церква шанує воскресіння Лазаря як одне з найважливіших, знакових чудес, здійснених Спасителем під час Його земного шляху, як символ того, що й життя, й смерть людини підвладні Богові; і як надія на воскресіння всіх померлих, хто вірив в Ісуса і слідував Його заповідям.

Це дуже велике церковне свято. Кожен вірянин цього дня має сходити на богослужіння і, за бажанням, причаститися.

На службі Лазаревої суботи віряни просять Бога про зцілення від тілесних і духовних хвороб для себе й близьких. Також моляться про виконання заповітного бажання.

У свято потрібно намагатися перебувати в радісному настрої, стежити за чистотою бажань і помислів.

Лазарева субота 2020: вірянм цього дня слід сходити на богослужіння Pixabay

У Лазареву суботу за звичаєм заготовляють гілочки верби, щоб наступного дня, у Вербну неділю, встигнути освятити їх на службі в церкві.

І хоча в Лазареву суботу триває Великий піст 2020, цього дня дозволяється їсти ікру будь-якої риби. Сама риба залишається під забороною, але дозволяється вже у Вербну неділю.

Також у це свято можна саджати горох: за народною прикметою, так він дасть вдвічі більший урожай.

Лазарева субота: що не можна робити в свято

У Лазареву суботу не можна:

– виконувати важку роботу і хатню роботу, прати, прибирати, шити – це великий гріх;

– лаятися, злитися і лихословити – весь негатив повертається назад з потрійною силою;

Лазарева субота 2020: за звичаєм цього дня заготовляють гілочки верби Pixabay

– влаштовувати гучні гуляння та застілля;

– вживати алкоголь (дозволяється лише випити трохи церковного вина);

– під забороною залишаються продукти тваринного походження (м'ясо, яйця, молоко, риба), оскільки триває Великий піст;

– за повір'ям, не можна топтати крихти їжі, що впали зі святкового столу на підлогу – це вважається поганим знаком;

– рекомендується відмовитися від інтимної близькості, як і на весь період Великого посту.

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