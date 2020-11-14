Кузьма і Дем'ян: що не можна робити 14 листопада

У суботу, 14 листопада, православна церква вшановує пам'ять чудотворців і безсрібників Косми і Даміана та матері їхньої преподобної Феодотії.

У народі свято відоме як Кузьма і Дем'ян, або Кузьминки осінні. Про головні традиції і прикмети цього дня читайте далі в матеріалі OBOZREVATEL.

Святі брати Косма і Даміан (в народі Кузьма і Дем'ян) були лікарями, чудотворцями, які жили в 3-4 століттях. Батько їхній помер рано, а мати, Феодотія, виховала синів в християнській вірі. За переказами, за праведне життя Бог наділив братів даром зцілень.

Зі своїх пацієнтів святі ніколи не брали плати, згідно з заповіддю Ісуса Христа: "Даром прийняли, даром давайте". За це їх прозвали безсрібниками. Мощі святих, за переказами, також здійснили безліч чудес.

Святі Кузьма і Дем'ян шануються як покровителі сімейного щастя, а також ремесел, особливо жіночого рукоділля і ковальської майстерності.

Також святі вважаються покровителями дітей, їм моляться про успішне навчання.

Святим Космі і Даміану моляться також при хворобах ніг, втраті зору та інших недугах.

З осінніх Кузьминок жінки починали прясти шерсть, щоб потім зв'язати зимові речі.

14 листопада наші предки відзначали чергові проводи осені.

Лаятися, лихословити, казати і думати погано про когось. Бажано помиритися з близькими, з якими ви посварилися, і пробачити всі образи.

14 листопада віряни подають милостиню, однак при цьому, згідно з повір'ям, не можна дивитися в очі людині, якій ви даєте гроші, – це погана прикмета.

Виливати воду після купання дитини на вулицю – вона буде багато плакати й неспокійно спати.

Сніг пішов – навесні буде повінь.

Сон у ніч на 14 листопада – віщий.

Дорога в бруді – морози не трапляться до середини зими.

Мороз слабкий – зима настане нескоро.

До вас, святі безсрібники та чудотворці Космо і Даміане, як до швидких помічників та гарячих молитвеників за наше спасіння ми, недостойні, схиливши коліна, вдаємося і, припадаючи, щиро благаємо: не зневажте моління нас грішних, немічних, що багато беззаконь вчинили, і кожного дня та години грішимо. Ублагайте Господа, щоб подав нам, недостойним рабам Своїм, великі й багаті Свої милості. Визволіть нас від всякої скорботи й хвороби. Бо ви прийняли від Бога і Спаса нашого Ісуса Христа невичерпну благодать зцілень заради твердої віри вашої, безоплатного лікування та мученицької кончини. Так, угодники Божі, не переставайте молитися за нас, що з вірою до вас вдаємося: через безліч гріхів наших, ми, недостойні вашого милосердя, але ви, як вірні наслідники Божого чоловіколюбства моліть, щоб ми принесли достойні плоди покаяння і досягли вічного спокою, прославляючи і благословляючи дивного у святих Своїх Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа, і Пречисту Його Матір, і ваше щире заступництво завжди, нині, і повсякчас, і навіки-віків. Амінь.

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