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Мітка диявола чи шлях до успіху: в світі відзначають День шульги

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У вівторок, 13 серпня, в світі відзначають Міжнародний день шульги. Це свято було засновано в 1984 році в знак протесту проти "праворукої світобудови" і дискримінації шульг.

У різні періоди ліворукість розглядалася і як шкідлива звичка, і як ознака неврозу і бунтівного характеру. Також довгий час існувало твердження, що ліворукість – мітка диявола.

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Прикмети і свята 13 серпня: що не можна робити

У це свято OBOZREVATEL зібрав маловідомі факти про лівшів і про те, хто серед світових знаменитостей є шульгою.

Раніше ліворукість вважали шкідливою звичкою

Раніше ліворукість вважали шкідливою звичкою

tv.ua

  • Близько 10-12% людей у всьому світі є шульгами.

  • В Японії ліворукість дружини вважалася вагомою підставою для розлучення.

  • Найчастіше діти-лівші починають говорити пізніше, ніж їх однолітки, і мають труднощі з вимовою деяких звуків.

  • Мозок лівші обробляє емоції інакше, і лівші більш сприйнятливі до негативних емоцій.

  • Кількість шульг весь час скорочується. У кам'яному столітті їх було 50%, в бронзовому – 25%, а зараз – всього 5%.

  • Тільки близько 1% людей на Землі дійсно однаково вільно володіють обома руками.

Ліворукість передається у спадок. Так, лівшами в королівській родині є Королева-мати, Королева Єлизавета II, Принц Чарльз і Принц Вільям.

Варто зазначити, що шульг багато серед відомих людей. Це і Леонардо да Вінчі, і Пабло Пікассо, Марк Твен, Лев Толстой, Ейнштейн, Юлій Цезар.

Знаменитості, які пишуть лівою рукою: Барак Обама, Джулія Робертс, Анджеліна Джолі, Міла Йовович, Ніколь Кідман.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 14 серпня православні християни святкують Медовий Спас, у народі – Маковія. Що не можна робити – читайте за посиланням.

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