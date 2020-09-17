Коли День вихователя 2020 в Україні: дата і традиції

День вихователя і всіх дошкільних працівників в Україні відзначається традиційно 27 вересня. Так, 2020 року свято припадає на неділю, однак додаткового офіційного вихідного з цього приводу не передбачено.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам докладніше дізнатися про традиції та історію свята.

День вихователя в Україні: історія

День вихователя в Україні відзначається з 2011 року. Приводом стала постанова Кабінету міністрів "Про затвердження Державної цільової соціальної програми розвитку дошкільної освіти на період до 2017 року" та резолюція I Всеукраїнського з'їзду працівників дошкільної освіти.

Ідея свята – залучити більше уваги суспільства до дитячого садка і дошкільного дитинства в цілому.

День вихователя в світі

27 вересня свято відзначається також у Росії, Білорусі та Казахстані. У багатьох інших країнах світу вихователі та всі дошкільні працівники відзначають своє професійне свято в День учителя. Так, у Великій Британії, Німеччині та Литві це 5 жовтня, в Польщі – 14 жовтня, в Чехії – 28 березня, в Іспанії – 29 січня, у США – вівторок першого повного тижня травня.

День вихователя: традиції свята

У день вихователя традиційно проходять святкові заходи, під час яких вітають усіх працівників дитячих садків: вихователів, нянь, викладачів музики, танців, завідувачів, кухарів, охоронців тощо.

Самі вихователі можуть цього дня відвідати професійні конференції або семінари, щоб удосконалити свою майстерність.

Історія дитячого садка

Перший дитячий сад з'явився 1802 року в Шотландії, в селищі Нью-Ланарк. Це була "школа для малюків", яку відкрив педагог, філософ, соціаліст-утопіст Роберт Оуен.

Назва ж "дитячий садок" прийшла з Німеччини: його автором в 1837 році став педагог Фрідріх Фребель. Як вважав Фребель, діти – це квіти життя, яким потрібен вмілий догляд та ростити яких повинні садівниці. Педагог також створив заклад для ігор та занять дітей молодшого віку в місті Бад-Бланкенбург в Тюрінгії, який проіснувало близько двох років.

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