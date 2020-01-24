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24 січня • оновлено в 06:31
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Китайський Новий рік: привітання зі святом українською та китайською

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Китайський Новий рік в 2020-му відзначається 25 січня. На відміну від європейського свята, в Китаї ця дата щороку різна, адже залежить від зимового молодика, тому його часто називають Місячним Новим роком.

Кожен рік у китайців присвячений одній з дванадцяти тварин, певного кольору і стихії. У 2020-му – це Білий Сталевий Щур і OBOZREVATEL підготував найкращі привітання з її Китайським Новим роком.

Китайський Новий рік

Китайський Новий рік

Китайський Новий рік – привітання китайською мовою

Пишеться: 新年快乐!

Вимовляється: Xīnnián kuàilè

Перекладається: Веселого Нового року!

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***

Пишеться: 新春祝你事事好,生活妙,工资高!

Вимовляється: Xīnchūn zhù nǐ shì shì hǎo, shēnghuó miào, gōngzī gāo!

Перекладається: В новому році бажаю успіхів у справах, чудового життя і високої зарплати!

***

Пишеться: 祝你和你的全家拜年了!龙腾虎跃!

Вимовляється: Zhù nǐ hé nǐ de quán jiā bàiniánle! Lóngténg hǔyuè!

Перекладається: Вітаю з новим роком тебе і твою сім'ю! Злітай високо як дракон і просувайся до успіху стрибками тигра!

Китайський Новий рік

Китайський Новий рік

Китайський Новий рік – привітання у віршах

Чуньцзе – Китайський Новий Рік,

Надії нові несе!

Він пов’язаний з присмаком весни,

Хоча взимку його зустрічаємо ми!

Запустимо знову феєрверк,

Щоб злісних духів відігнати,

І багато червоних вогників,

Доведеться всім запалити!

***

З китайським Новим роком

Привітати вас хочемо,

І в це свято нове

Ми вітання строчимо.

Нехай щастя вам настане

І нудьга пропаде,

І щастя багато стане

У китайське свято це.

***

З Китайським новим роком вас!

Нехай буде щастя про запас,

Вистачає вам тепла, любові І свята щоб від душі!

Подарунків більше і чудес,

Щоб не чули ви лестощі.

Нехай свято до вас приходить в дім

І міцно селиться у в нім!

Привітання з Китайським Новим роком

Привітання з Китайським Новим роком

Китайський Новий рік – привітання в прозі

Нехай це свято Нового року, буде прикрашено мільярдами яскравих вогнів китайських ліхтариків. І нехай у вашому житті в цьому році буде стільки ж щасливих випадків, скільки вогників запалять під час святкування. Нехай кожен ваш день буде наповнений удачею і благополуччям, спокоєм і мудрістю, завдяки якій ви завжди зможете приймати тільки правильні рішення, які приведуть вас до великого успіху. Зі святом.

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Ось на порозі Китайський Новий рік. Я тебе хочу привітати і від щирого серця побажати стільки щастя і везіння, скільки китайців на планеті. Нехай цей рік має вузьке коло турбот і великі масштаби успіху. Нехай в житті з'являться нові можливості і нові ідеї процвітання, хороші думки і новини життя.

***

Нехай сьогодні різнокольорові вогні яскравих феєрверків і новорічних хлопавок, відлякають все зло від вашого будинку. Нехай теплі вогники святкових ліхтариків, зігрівають ваші серця і оберігають затишок вашому житті. Бажаю вам процвітання, нехай багатство, наповнює ваші домівки. Здоров'я, довголіття і сили священного дракона. З новим роком!

Китайський Новий рік – листівки

Привітання з Китайським Новим роком

Привітання з Китайським Новим роком

Привітання з Китайським Новим роком

Привітання з Китайським Новим роком

Привітання з Китайським Новим роком

Привітання з Китайським Новим роком

Привітання з Китайським Новим роком

Привітання з Китайським Новим роком

Привітання з Китайським Новим роком

Привітання з Китайським Новим роком

Поздоровлення з Китайським Новим роком

Поздоровлення з Китайським Новим роком

Китайський Новий рік – відео-привітання

Раніше OBOZREVATEL розповідав про традиції зустрічі Китайського Нового року.

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Автор
Ігор Нікітін
Теми
Новий рік свята
Місце
Китай
Тег
свято
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