Китайський Новий рік: привітання зі святом українською та китайською

Китайський Новий рік в 2020-му відзначається 25 січня. На відміну від європейського свята, в Китаї ця дата щороку різна, адже залежить від зимового молодика, тому його часто називають Місячним Новим роком.
Кожен рік у китайців присвячений одній з дванадцяти тварин, певного кольору і стихії. У 2020-му – це Білий Сталевий Щур і OBOZREVATEL підготував найкращі привітання з її Китайським Новим роком.
Китайський Новий рік
Китайський Новий рік – привітання китайською мовою
Пишеться: 新年快乐!
Вимовляється: Xīnnián kuàilè
Перекладається: Веселого Нового року!
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Пишеться: 新春祝你事事好,生活妙,工资高!
Вимовляється: Xīnchūn zhù nǐ shì shì hǎo, shēnghuó miào, gōngzī gāo!
Перекладається: В новому році бажаю успіхів у справах, чудового життя і високої зарплати!
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Пишеться: 祝你和你的全家拜年了!龙腾虎跃!
Вимовляється: Zhù nǐ hé nǐ de quán jiā bàiniánle! Lóngténg hǔyuè!
Перекладається: Вітаю з новим роком тебе і твою сім'ю! Злітай високо як дракон і просувайся до успіху стрибками тигра!
Китайський Новий рік
Китайський Новий рік – привітання у віршах
Чуньцзе – Китайський Новий Рік,
Надії нові несе!
Він пов’язаний з присмаком весни,
Хоча взимку його зустрічаємо ми!
Запустимо знову феєрверк,
Щоб злісних духів відігнати,
І багато червоних вогників,
Доведеться всім запалити!
***
З китайським Новим роком
Привітати вас хочемо,
І в це свято нове
Ми вітання строчимо.
Нехай щастя вам настане
І нудьга пропаде,
І щастя багато стане
У китайське свято це.
***
З Китайським новим роком вас!
Нехай буде щастя про запас,
Вистачає вам тепла, любові І свята щоб від душі!
Подарунків більше і чудес,
Щоб не чули ви лестощі.
Нехай свято до вас приходить в дім
І міцно селиться у в нім!
Привітання з Китайським Новим роком
Китайський Новий рік – привітання в прозі
Нехай це свято Нового року, буде прикрашено мільярдами яскравих вогнів китайських ліхтариків. І нехай у вашому житті в цьому році буде стільки ж щасливих випадків, скільки вогників запалять під час святкування. Нехай кожен ваш день буде наповнений удачею і благополуччям, спокоєм і мудрістю, завдяки якій ви завжди зможете приймати тільки правильні рішення, які приведуть вас до великого успіху. Зі святом.
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Ось на порозі Китайський Новий рік. Я тебе хочу привітати і від щирого серця побажати стільки щастя і везіння, скільки китайців на планеті. Нехай цей рік має вузьке коло турбот і великі масштаби успіху. Нехай в житті з'являться нові можливості і нові ідеї процвітання, хороші думки і новини життя.
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Нехай сьогодні різнокольорові вогні яскравих феєрверків і новорічних хлопавок, відлякають все зло від вашого будинку. Нехай теплі вогники святкових ліхтариків, зігрівають ваші серця і оберігають затишок вашому житті. Бажаю вам процвітання, нехай багатство, наповнює ваші домівки. Здоров'я, довголіття і сили священного дракона. З новим роком!
Китайський Новий рік – листівки
Привітання з Китайським Новим роком
Привітання з Китайським Новим роком
Привітання з Китайським Новим роком
Привітання з Китайським Новим роком
Привітання з Китайським Новим роком
Поздоровлення з Китайським Новим роком
Китайський Новий рік – відео-привітання
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