Католицьке Різдво 25 грудня: що категорично не можна робити

У ніч з 24 на 25 грудня католицька церква відзначає Різдво Христове.

Це одне з найулюбленіших свят християн, у яке храми проводять урочисті меси, а в родинах прийнято дарувати і отримувати подарунки в спеціальних різдвяних шкарпетках. Про традиції, історію і про те, що не можна робити в католицьке Різдво, читайте далі в матеріалі OBOZREVATEL.

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Католицьке Різдво: історія

Схід першої зірки в ніч на 25 грудня знаменує собою народження Сина Божого Ісуса Христа. Він з'явився на світ у печері, де пастухи з тваринами ховалися від негоди. Світ дізнався про народження Спасителя від ангелів, які сповістили пастухів.

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Волхви, які йшли на світло яскравої зірки, принесли свої дари Сину Божому – ладан, золото і смирну. Як відомо, сцена народження Ісуса Христа стала головним символом Різдва.

Детально про народження Ісуса Христа розповідається тільки у євангеліста Луки: "Пішов теж і Йосип із Галілеї, з міста Назарету, до Юдеї, до міста Давидового, що зветься Віфлеєм, бо походив із дому та з роду Давидового, щоб йому записатись із Марією (для перепису населення, – ред.), із ним зарученою, яка була вагітна. Коли ж вони були там, настав час народити Їй; і народила Сина свого Первістка, і сповила Його, і поклала Його в ясла, бо не було їм місця в готелі".

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Рішення про святкування Різдва Христового 25 грудня було прийнято на Ефеському (Третьому Вселенському) церковному соборі в 431 році.

Крім католиків, Різдво в ніч на 25 грудня святкують також протестанти: лютерани, англікани, частина методистів, баптистів і п'ятдесятників, а також 10 з 15 помісних православних церков світу, які користуються Новоюліанським календарем.

Католицьке Різдво: традиції

У переддень Різдва, ввечері 24 грудня католики відзначають Святвечір – найсуворіший день католицького Різдвяного посту, хоча сам пост – Адвент – у католиків не такий суворий, як у православних.

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На стіл ставлять 12, бажано пісних, страв. Як і православні християни, католики свою вечірню трапезу починають з куті. Причому до появи першої зірки на небі дорослі не їдять, перекус дозволений тільки дітям.

У католиків різдвяна кутя – страва святкова, на відміну від куті у православних, яка у них є поминальносю стравою. Готують кутю зазвичай із зерен пшениці, іноді з рису з родзинками.

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Що стосується трапези в саме католицьке Різдво 25 грудня, вона починається з пісного хлібу, який ще називається оплаток. А головною стравою на столі вважається запечена індичка.

У Різдво католицька церква проводить три різдвяні служби – меси.

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Перша починається опівночі – Меса Навечір'я Різдва: символізує єдність Отця і Сина. Друга служиться на світанку, вона символізує час появи на світ нового життя з утроби матері. Третя служиться вдень – це символ народження Ісуса в серцях всіх віруючих.

Як відомо, в Різдво 25 грудня у католиків прийнято дарувати і отримувати подарунки. А діти з нетерпінням чекають подарунків від Санта-Клауса, який кладе їх в спеціальні різдвяні шкарпетки. Також до свята яскраво прикрашають весь дім.

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У католицьке Різдво також є традиція колядувати: колядують, як правило, в колі сім'ї, на відміну від православних християн, які обходять кожен дім на своєму шляху, щоб сповістити про народження Сина Божого.

Католицьке Різдво: що не можна робити 24 і 25 грудня

До сходу першої зірки в Святвечір 24 грудня не можна обідати, перекус дозволений лише дітям.

У саме католицьке Різдво 25 грудня, як і в православне, не можна займатися фізичною працею. Також забороняється шити і займатися рукоділлям. Багато хто вірить, що це загрожує раптовою сліпотою або глухотою.

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Також існує заборона сідати за різдвяний стіл в ношеному одязі, інакше загрожує невдача. В католицьке Різдво не можна вдягати і чорне, інакше чекати біди.

Забороняється у католиків і економити на святі: вважається, що чим більше грошей родина витратить на Різдво, тим більший достаток очікує її наступного року.

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У свято не можна також лихословити, лаятися і сперечатися, особливо за столом.

З давніх-давен на католицьке Різдво заборонялося ходити в ліс на полювання. Говорили, що в це святе свято мисливець може загинути від холоду або стати жертвою звіра.

Віруючим також заборонено ворожити в Різдво.

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