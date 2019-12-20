Католицьке Різдво 25 грудня: що категорично не можна робити

У ніч з 24 на 25 грудня католицька церква відзначає Різдво Христове.
Це одне з найулюбленіших свят християн, у яке храми проводять урочисті меси, а в родинах прийнято дарувати і отримувати подарунки в спеціальних різдвяних шкарпетках. Про традиції, історію і про те, що не можна робити в католицьке Різдво, читайте далі в матеріалі OBOZREVATEL.
pixabay.com
Католицьке Різдво: історія
Схід першої зірки в ніч на 25 грудня знаменує собою народження Сина Божого Ісуса Христа. Він з'явився на світ у печері, де пастухи з тваринами ховалися від негоди. Світ дізнався про народження Спасителя від ангелів, які сповістили пастухів.
sq.com.ua
Волхви, які йшли на світло яскравої зірки, принесли свої дари Сину Божому – ладан, золото і смирну. Як відомо, сцена народження Ісуса Христа стала головним символом Різдва.
Детально про народження Ісуса Христа розповідається тільки у євангеліста Луки: "Пішов теж і Йосип із Галілеї, з міста Назарету, до Юдеї, до міста Давидового, що зветься Віфлеєм, бо походив із дому та з роду Давидового, щоб йому записатись із Марією (для перепису населення, – ред.), із ним зарученою, яка була вагітна. Коли ж вони були там, настав час народити Їй; і народила Сина свого Первістка, і сповила Його, і поклала Його в ясла, бо не було їм місця в готелі".
pixabay.com
Рішення про святкування Різдва Христового 25 грудня було прийнято на Ефеському (Третьому Вселенському) церковному соборі в 431 році.
Крім католиків, Різдво в ніч на 25 грудня святкують також протестанти: лютерани, англікани, частина методистів, баптистів і п'ятдесятників, а також 10 з 15 помісних православних церков світу, які користуються Новоюліанським календарем.
Католицьке Різдво: традиції
У переддень Різдва, ввечері 24 грудня католики відзначають Святвечір – найсуворіший день католицького Різдвяного посту, хоча сам пост – Адвент – у католиків не такий суворий, як у православних.
pixabay.com
На стіл ставлять 12, бажано пісних, страв. Як і православні християни, католики свою вечірню трапезу починають з куті. Причому до появи першої зірки на небі дорослі не їдять, перекус дозволений тільки дітям.
У католиків різдвяна кутя – страва святкова, на відміну від куті у православних, яка у них є поминальносю стравою. Готують кутю зазвичай із зерен пшениці, іноді з рису з родзинками.
pixabay.com
Що стосується трапези в саме католицьке Різдво 25 грудня, вона починається з пісного хлібу, який ще називається оплаток. А головною стравою на столі вважається запечена індичка.
У Різдво католицька церква проводить три різдвяні служби – меси.
sputnik-georgia.ru
Перша починається опівночі – Меса Навечір'я Різдва: символізує єдність Отця і Сина. Друга служиться на світанку, вона символізує час появи на світ нового життя з утроби матері. Третя служиться вдень – це символ народження Ісуса в серцях всіх віруючих.
Як відомо, в Різдво 25 грудня у католиків прийнято дарувати і отримувати подарунки. А діти з нетерпінням чекають подарунків від Санта-Клауса, який кладе їх в спеціальні різдвяні шкарпетки. Також до свята яскраво прикрашають весь дім.
pixabay.com
У католицьке Різдво також є традиція колядувати: колядують, як правило, в колі сім'ї, на відміну від православних християн, які обходять кожен дім на своєму шляху, щоб сповістити про народження Сина Божого.
Католицьке Різдво: що не можна робити 24 і 25 грудня
До сходу першої зірки в Святвечір 24 грудня не можна обідати, перекус дозволений лише дітям.
У саме католицьке Різдво 25 грудня, як і в православне, не можна займатися фізичною працею. Також забороняється шити і займатися рукоділлям. Багато хто вірить, що це загрожує раптовою сліпотою або глухотою.
pixabay.com
Також існує заборона сідати за різдвяний стіл в ношеному одязі, інакше загрожує невдача. В католицьке Різдво не можна вдягати і чорне, інакше чекати біди.
Забороняється у католиків і економити на святі: вважається, що чим більше грошей родина витратить на Різдво, тим більший достаток очікує її наступного року.
pixabay.com
У свято не можна також лихословити, лаятися і сперечатися, особливо за столом.
З давніх-давен на католицьке Різдво заборонялося ходити в ліс на полювання. Говорили, що в це святе свято мисливець може загинути від холоду або стати жертвою звіра.
Віруючим також заборонено ворожити в Різдво.
pixabay.com
Раніше OBOZREVATEL розповідав про те, які прикмети в Новий рік 2020 обіцяють щастя і достаток. Новий рік здавна вважався особливим, магічним святом.
Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram
Читайте всі новини по темі "Різдво" на сайті "OBOZREVATEL".