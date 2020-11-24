Календар на 2021 рік: коли та скільки вихідних буде в Україні

2021 року в Україні буде 115 офіційних вихідних і 250 робочих днів.

Так, згідно зі списком державних свят, затвердженим Кабінетом Міністрів України, додаткові вихідні дні передбачено в зв'язку з наступними датами:

1 січня – Новий рік;

7 січня – Різдво Христове;

8 березня – Міжнародний жіночий день;

1 травня – День праці;

2 травня – Великдень;

9 травня – День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні;

20 червня – Трійця;

28 червня – День Конституції України;

24 серпня – День Незалежності України

14 жовтня – День захисника України;

25 грудня – Різдво Христове (у католиків).

Якщо святковий день випадає на вихідний, неробочий день переноситься на наступний після святкового або неробочого.

Тому 2021 року вихідні дні в суботу і неділю 1 і 2 травня переносяться на понеділок і вівторок 3 і 4 травня, вихідний в неділю 9 травня – на понеділок 10 травня, вихідний в неділю 20 червня – на понеділок 21 червня і вихідний в суботу 25 грудня – на понеділок 27 грудня.

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