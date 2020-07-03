Іван Купала 2020: історія свята, традиції, небезпечні повір'я і заборони

В ніч з 6 на 7 липня відзначається давнє народне свято – Іван Купала. З цим днем здавна було пов'язано ряд традицій та звичаїв, багато з яких дійшло до наших днів.

Так, на Івана Купала прийнято влаштовувати масові купання, ігри, палити багаття. За часом Іванов день збігається з православним Різдвом Іоанна Предтечі. Детальніше про традиції свята, його історію, прикмети та заборони читайте далі в матеріалі OBOZREVATEL.

Історія свята

Іван Купала святкувався на Русі ще за часів язичництва. Свято було присвячено літу і Сонцю і відзначалося в день літнього сонцестояння, 21 червня.

Однак з приходом християнства і переходом на григоріанський календар святкування зрушилася на два тижні і по-новому доводиться на 7 липня.

На Івана Купала намагалися скупатися до заходу сонця Фото: 112 Україна

Звідки пішла назва Іван Купала?

За однією версією, слово "Купала" пов'язане з давніми обрядами омовіння, за іншою, – було назвою літнього сонця і язичницького божества польових квітів та плодів. Також існує думка, що "Купала" – пізніша назва, яка з'явилася вже в ті часи, коли свято збігалося з Днем Іоанна Хрестителя.

У свою чергу, слово Іван потрапило до назви свята завдяки християнству. У IV столітті церква проголосила день, у який святкували Івана Купалу, Різдвом Іоанна Хрестителя – предтечі Ісуса Христа.

Інші назви свята: Іванів день, Купала, Колосок, Ярило, Сонцекрес, Купайло, Іван-травник.

На Івана Купалу популярні різні обряди й ворожіння Фото: inlviv.in.ua

Традиції на Івана Купалу

Вся вода в ніч на Івана Купалу вважалася цілющою, тому до свята обов'язковим було скупатися до заходу сонця. Умивання водою, за повір'ями, приносило жінкам красу, а чоловікам – силу.

Також вірили, що особливої сили на Івана Купала набувають польові трави та квіти. З них робили вінки, букети, обереги. Популярною була легенда, згідно з якою в ніч на Івана Купала цвіте папороть: казали, що людина, яка зірвала її, зможе розуміти мову тварин і птахів, бачити приховані скарби і входити до будь-яких скарбниць.

Ближче до заходу розпалювали купальські вогнища, через які прийнято було стрибати. У святкуванні брали участь всі жителі селища – вважалося, що жінка, яка не прийшла до такого багаття, – відьма.

На Івана Купала прийнято стрибати через вогнище Wikipedia

Іван Купала: прикмети на 7 липня

Закохані хлопці й дівчата стрибали через купальське вогнище, міцно взявшись за руки. Якщо під час стрибка їхні руки не розчіплялись, вважалося, що вони стануть чоловіком і дружиною і будуть жити разом довго й щасливо. Те ж означало, якщо услід за закоханими летіли іскри.

Вінок був одним з головних атрибутів свята. Дівчата опускали їх у річку і дивилися, що буде. Якщо вінок відпливе далі, ніж інші, – його власниця буде щасливішою від усіх; вінок потонув – весілля найближчого року чекати не доведеться.

На Івана Купала збирали квіти для ворожіння – багатки. Їх клали під подушку: якщо бутон розпуститься – скоро заміж, якщо зів'яне – доведеться почекати.

Що не можна робити в Іванів день

За повір'ям, на Івана Купала прокидається нечиста сила – змії, відьми, русалки, водяні, перевертні. Тому в ніч на 7 липня не можна спати.

Також вважається, що в свято не можна нічого віддавати, продавати і позичати, інакше сім'я може збідніти.

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