Іменини 8 липня: хто святкує День ангела та як назвати дитину

8 липня в церковному календарі представлено кілька чоловічих і жіночих імен. Ілюстративне фото / freeimages.com

День ангела 8 липня відзначають чоловіки з іменами Василь, Денис, Микола, Семен, Костянтин, Леонід, Петро, Прокіп, Федір, Давид, а також жінки на ім'я Єфросинія, Ізабелла та Лівія.

OBOZREVATEL пропонує дізнатися, як краще назвати дитину, народжену цього дня, яке ім'я дати при хрещенні і кого варто вітати з іменинами.

Іменини 8 липня: чоловічі імена

Василь – ім'я грецького походження, утворене від "басилейос" – "царський, царствений".

Денис – походить від давньогрецького імені Діонісіос, що означає "належить Діонісу".

Микола – ім'я грецького походження, буквальне значення – "переможець народів".

Семен – походить від стародавнього іудейського імені Симеон, що означає "той, що слухає", "почутий Богом", "Бог почув".

Костянтин – ім'я латинського походження; утворено від constans – "постійний, стійкий".

Леонід – ім'я давньогрецького походження. Утворено від імені Леонідас – "нащадок лева" або "подібний до лева".

Петро – в перекладі з давньогрецької мови – "скеля, камінь".

Прокоп – ім'я грецького походження. Прокопій в перекладі означає "успіх".

Федір – ім'я грецького походження, перекладається як "дар Божий".

Давид – ім'я давньоєврейського походження, в перекладі означає "улюблений", "улюбленець".

Іменини 8 липня: жіночі імена

Єфросинія – ім'я грецького походження, буквально означає "та, що мислить благо, радісна".

Ізабелла – французька форма імені Єлизавета, початкове значення якого – "Бог мій – обітниця" або "та, що шанує Бога".

Лівія – ім'я утворено від латинського liveo в значенні – "заздрісна; та якій заздрять".

Під перерахованими іменами варто хрестити дитину, яка народилася цього дня, щоб під захистом свого святого покровителя, вона росла щасливою та успішною.

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