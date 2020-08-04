Іменини 4 серпня: хто святкує День ангела та як назвати дитину

День ангела 4 серпня відзначають чоловіки з іменами Агапій, Олексій, Корнилій, Михайло, Фока, а також жінки з іменем Марія.

OBOZREVATEL пропонує дізнатися, як краще назвати дитину, народжену в цей день, яке ім'я дати при хрещенні і кого варто вітати з іменинами.

Іменини 4 серпня: чоловічі імена

Агапій – ім'я грецького походження. Значення імені – "коханий, дорогий".

Олексій – ім'я грецького походження, означає "захищати", "відбивати", "запобігати".

Корнилій – ім'я латинського походження, означає "ріг" або "ягода кизилу".

Михайло – давньоєврейське ім'я, перекладається як "Богуподібний", "той, хто як Бог" і "той, хто подібний до Бога".

Фока – ім'я грецького походження. Перекладається як "тюлень".

Іменини 4 серпня: жіночі імена

Марія – давньоєврейське ім'я біблійного походження, походить від Маріам. Ім'я перекладається по-різному: "гіркота", "бунт", "пані", "кохана, бажана".

Під такими іменами варто хрестити хлопчиків і дівчаток, які народилися в цей день, щоб під опікою свого святого покровителя вони росли щасливими і успішними.

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