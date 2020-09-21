Іменини 21 вересня: хто святкує День ангела та як назвати дитину

День ангела 21 вересня відзначають чоловіки з іменами Георгій, Єгор, Іван, Ян, а також жінки на ім'я Марія.

OBOZREVATEL пропонує дізнатися, як краще назвати дитину, народжену в цей день, яке ім'я дати при хрещенні і кого варто вітати з іменинами.

Іменини 21 вересня: чоловічі імена

Георгій – ім'я грецького походження, означає "хлібороб".

Єгор – форма імені Георгій.

Іоанн (Іван) – ім'я єврейського походження, перекладається як "Яхве (Бог) помилував", "Яхве нехай буде милостивий", "Благодать Божа".

Ян – форма імені Іоанн.

Іменини 21 вересня: жіночі імена

Марія – давньоєврейське ім'я біблійного походження, походить від Маріам. Ім'я перекладається по-різному: "гіркота", "бунт", "пані", "улюблена, бажана".

Під такими іменами варто хрестити хлопчиків і дівчаток, які народилися в цей день, щоб під опікою свого святого покровителя вони росли щасливими і успішними.

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