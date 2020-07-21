Іменини 21 липня: хто святкує День ангела та як назвати дитину
У православному календарі 22 липня представлено лише чоловічі імена. Фото: unsplash.com
День ангела 21 липня відзначають чоловіки з іменами Олександр, Дмитро, Прокопій, Сава, Федір. Жіночі імена в православному календарі на цю дату не представлено
OBOZREVATEL пропонує дізнатися, як краще назвати дитину, народжену цього дня, яке ім'я дати при хрещенні і кого варто вітати з іменинами.
Іменини 21 липня: чоловічі імена
Олександр – ім'я грецького походження, в перекладі означає "який захищає людей".
Дмитро – ім'я в перекладі з давньогрецької означає "хлібороб" або "присвячений Деметрі" – давньогрецькій богині родючості і землеробства.
Прокопій – ім'я грецького походження, означає "успіх".
Сава – ім'я єврейського походження, перекладається як "старий, старець, мудрець".
Федір – ім'я грецького походження, перекладається як "дар Божий".
Під такими іменами варто хрестити хлопчиків, що народилися в цей день, щоб під опікою свого святого покровителя вони росли щасливими і успішними.
Іменини 21 липня: жіночі імена
Цього дня в церковному календарі немає жіночих імен, тому дівчинку, яка народилася 21 липня, варто називати і хрестити виходячи з найближчих жіночих іменин святих.
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