Іменини 21 липня: хто святкує День ангела та як назвати дитину

День ангела 21 липня відзначають чоловіки з іменами Олександр, Дмитро, Прокопій, Сава, Федір. Жіночі імена в православному календарі на цю дату не представлено

OBOZREVATEL пропонує дізнатися, як краще назвати дитину, народжену цього дня, яке ім'я дати при хрещенні і кого варто вітати з іменинами.

Іменини 21 липня: чоловічі імена

Олександр – ім'я грецького походження, в перекладі означає "який захищає людей".

Дмитро – ім'я в перекладі з давньогрецької означає "хлібороб" або "присвячений Деметрі" – давньогрецькій богині родючості і землеробства.

Прокопій – ім'я грецького походження, означає "успіх".

Сава – ім'я єврейського походження, перекладається як "старий, старець, мудрець".

Федір – ім'я грецького походження, перекладається як "дар Божий".

Під такими іменами варто хрестити хлопчиків, що народилися в цей день, щоб під опікою свого святого покровителя вони росли щасливими і успішними.

Іменини 21 липня: жіночі імена

Цього дня в церковному календарі немає жіночих імен, тому дівчинку, яка народилася 21 липня, варто називати і хрестити виходячи з найближчих жіночих іменин святих.

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