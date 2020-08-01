Іменини 1 серпня: хто святкує День ангела та як назвати дитину
День ангела вважається духовним днем народження людини. Фото: unsplash.com
День ангела 1 серпня відзначають чоловіки з іменами Варлаам, Григорій, Дмитро, Митрофан, Роман, Серафім, Степан, Тихон, а також жінки з іменами Євгенія, Єфросинія.
OBOZREVATEL пропонує дізнатися, як краще назвати дитину, народжену цього дня, яке ім'я дати при хрещенні та кого варто вітати з іменинами.
Іменини 1 серпня: чоловічі імена
Варлаам – ім'я, за однією з версій, халдейського походження. Перекладається як "син народу халдейського".
Григорій – ім'я грецького походження, утворене від слова "грегорео" – "пильную".
Дмитро – ім'я в перекладі з давньогрецької означає "хлібороб" або "присвячений Деметрі" – давньогрецькій богині родючості і землеробства.
Митрофан – ім'я грецького походження. Значення імені – "матір'ю явлений".
Роман – ім'я походить від латинського слова "романус", в перекладі означає "римський", "римлянин", "з Риму"
Серафим – ім'я походить від біблійного найменування шестикрилих ангелів, що звучало давньоєврейською як "серафим". У перекладі означає "вогненний".
Степан – ім'я грецького походження, означає "вінок, вінець, корона, діадема".
Тихон – ім'я грецького походження, перекладається як "доля", "випадок".
Іменини 1 серпня: жіночі імена
Євгенія – в перекладі з грецького "високошляхетна, благородна, нащадок шляхетного роду".
Єфросинія – ім'я грецького походження, означає "яка благо мислить, радісна".
Під такими іменами варто хрестити хлопчиків і дівчаток, які народилися цього дня, щоб під опікою свого святого покровителя вони росли щасливими і успішними.
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