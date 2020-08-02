Ільїн день: що не можна робити 2 серпня, традиції і прикмети
Пророк Ілія вляется одним з найбільш шанованих святих у християнстві. Фото: publika.md
Православні віряни в неділю, 2 серпня, відзначають Ільїн день. Так, у цю дату вшановують пам'ять старозавітного пророка Іллі.
Ілля є одним з найбільш шанованих святих у християнстві, нарівні з Миколою Чудотворцем. У народі вважається, що пророк має владу над дощами і посухою. Детальніше про свято, його історію, традиції, прикмети і заборони читайте далі в матеріалі OBOZREVATEL.
Історія свята: пророк Ілля
Історія святого пророка Іллі описана в Старому Завіті. Він жив у IX столітті до Різдва Христового в Ізраїльському царстві, був ревним служителем Бога та грізним викривачем ідолопоклонства.
У християнстві та в іудаїзмі вважається, що Ілля живим вознісся на небо: "Раптом з'явився вогняний віз та вогняні коні (...) і вознісся Ілля у вихрі на Небо", – оповідає Біблія.
Святий пророк Ілля Фото: hramgolyanovo.ru
Традиції свята
У народному уявленні пророк Ілля-громовержець їздить небом на вогненній колісниці. Його шанували в Київській Русі ще до прийняття християнства і молилися йому частіше, ніж Перуну.
У "плододавця" Іллі просили дощу для врожаю, дівчата зверталися з молитвами про заміжжя. А грати весілля або вінчатися в день Іллі вважається добрим знаком: шлюб, укладений цього дня, буде довгим і щасливим.
У святого Іллі традиційно просили дощу для врожаю Pixabay
Напередодні свята влаштовувалася братчина – колективна трапеза, пов'язана з жертовним закланням тварини Іллі. Після братчини молодь вирушала на гуляння, ігри, хороводи, пісні і танці.
Говорили, що всю ніч на Ільїн день гримить грім і виблискують блискавки, а вдень у свято вся нечиста сила, боячись вогненної сили святого, перетворюється на різних звірів: вовків, лисиць, зайців, кішок, собак.
Що не можна робити в день Іллі
2 серпня не можна працювати, особливо це стосується фізичної важкої праці. Це вважається образливим по відношенню до пророка Іллі.
У свято категорично не можна сваритися, лаятися, лихословити, думати погано про когось.
За повір'ям, у Ільїн день і добу після нього не можна купатися: нібито пророк Ілля справляє у воду малу нужду.
В Ільїн день і після нього, за повір'ям, не можна купатися у водоймах Pixabay
Прикмети на 2 серпня
Хто потрапив в Ільїн день під дощ, той запасся здоров'ям на весь рік.
До Іллі мужик купається, а з Іллі з водою прощається.
На Іллю до обіду – літо, після обіду – осінь.
Петро і Павло годину збавив, а Ілля пророк дві забрав.
Ілля літо кінчає, жито зажинає.
На пророка Іллю баранячу голову на стіл.
Як повідомляв OBOZREVATEL, 2 серпня здавна також відзначався Перунів день – слов'янське язичницьке свято, присвячене богу-громовержцю.