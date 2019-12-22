Ханука 2019: найкращі листівки і привітання у віршах і прозі

Ханука – єврейське свято чуда, що відбулося при освяченні Храму після перемоги війська Ієгуди Маккавея над військами царя Антіоха.
Ханука символізує перемогу у війні добра і зла і ще називається святом свічок, які запалюють на честь дива. Ханука починається 25 числа єврейського місяця кіслева і триває 8 днів. У 2019 році початок свята припадає на вечір 22 грудня, а закінчення – на вечір 30 грудня. OBOZREVATEL публікує найкращі листівки і привітання зі святом Хануки у віршах і прозі.
Ханука 2019: привітання у віршах
tverezo.info
Свято Хануки приходить,
Свічки в домі запали,
Зло, образи, невдачі
Ти з серця відпусти.
Тіні вже немає місця,
Бо горить благий вогонь,
Хай завжди з тобою будуть
Світ, достаток і любов.
vokrugsveta.ua
З Ханукою вас вітаю
І бажаю бід не знати,
Хай свічки, як символ щастя,
Будуть вісім днів палать.
Хай лише добро прибуде,
Віра сили вам дає,
Хай здійсняться всі бажання,
Свято гарне настає!
112.ua
Вас з Ханукою я вітаю,
Бажаю щастя і добра,
Вогонь свічок нехай зігріє,
Запалить іскорку тепла.
Бажаю миру в вашім домі,
Здоров'я, щастя і добра,
Хай серце повнитися любов'ю
І в свято пісню заспіва!
Привітання з Ханукою в прозі
– Веселої і доброї Хануки. Нехай свічки запалають, і зникне морок смутку, нехай наповниться життя істинним щастям і світлою любов'ю. Бажаю впевнено продовжувати свій шлях, забуваючи про минулі помилки і з надією прямуючи вперед – до світла добра і удачі.
– Вітаю зі світлим і радісним святом Хануки. Побажати хочу добра і щастя, любові і чудес, доброти душі і щирих сподівань. Нехай у домі завжди буде святкова атмосфера, взаєморозуміння, достаток, веселощі, повага і благополуччя.
– Вітаю з Ханукою. Бажаю, щоб з кожним днем горіли яскравіше свічки твоєї надії, бажаю, щоб стежка життя була встелена щастям і благополуччям. Нехай серце буде зігріте любов'ю, а дім – сімейним затишком і теплом.
– Веселої Хануки. Бажаю жити радісно і сміятися від душі, як дитина, бажаю горіти вогнем любові і наснаги, як яскрава свічка. Нехай в твоєму житті відбуваються справжні дива, нехай твоє серце завжди наказує тобі бути доброю і щасливою людиною.
Ханука 2019: листівки
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