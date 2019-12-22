Ханука 2019: найкращі листівки і привітання у віршах і прозі

Ханука – єврейське свято чуда, що відбулося при освяченні Храму після перемоги війська Ієгуди Маккавея над військами царя Антіоха.

Ханука символізує перемогу у війні добра і зла і ще називається святом свічок, які запалюють на честь дива. Ханука починається 25 числа єврейського місяця кіслева і триває 8 днів. У 2019 році початок свята припадає на вечір 22 грудня, а закінчення – на вечір 30 грудня. OBOZREVATEL публікує найкращі листівки і привітання зі святом Хануки у віршах і прозі.

Ханука 2019: привітання у віршах

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Свято Хануки приходить,

Свічки в домі запали,

Зло, образи, невдачі

Ти з серця відпусти.

Тіні вже немає місця,

Бо горить благий вогонь,

Хай завжди з тобою будуть

Світ, достаток і любов.

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З Ханукою вас вітаю

І бажаю бід не знати,

Хай свічки, як символ щастя,

Будуть вісім днів палать.

Хай лише добро прибуде,

Віра сили вам дає,

Хай здійсняться всі бажання,

Свято гарне настає!

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Вас з Ханукою я вітаю,

Бажаю щастя і добра,

Вогонь свічок нехай зігріє,

Запалить іскорку тепла.

Бажаю миру в вашім домі,

Здоров'я, щастя і добра,

Хай серце повнитися любов'ю

І в свято пісню заспіва!

Привітання з Ханукою в прозі

– Веселої і доброї Хануки. Нехай свічки запалають, і зникне морок смутку, нехай наповниться життя істинним щастям і світлою любов'ю. Бажаю впевнено продовжувати свій шлях, забуваючи про минулі помилки і з надією прямуючи вперед – до світла добра і удачі.

– Вітаю зі світлим і радісним святом Хануки. Побажати хочу добра і щастя, любові і чудес, доброти душі і щирих сподівань. Нехай у домі завжди буде святкова атмосфера, взаєморозуміння, достаток, веселощі, повага і благополуччя.

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– Вітаю з Ханукою. Бажаю, щоб з кожним днем горіли яскравіше свічки твоєї надії, бажаю, щоб стежка життя була встелена щастям і благополуччям. Нехай серце буде зігріте любов'ю, а дім – сімейним затишком і теплом.

– Веселої Хануки. Бажаю жити радісно і сміятися від душі, як дитина, бажаю горіти вогнем любові і наснаги, як яскрава свічка. Нехай в твоєму житті відбуваються справжні дива, нехай твоє серце завжди наказує тобі бути доброю і щасливою людиною.

Ханука 2019: листівки

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