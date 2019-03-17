Google присвятив дудл Дню святого Патрика: що це за свято

Пошуковик Google присвятив новий дудл історичному ірландському святу Дню святого Патріка, який відзначається 17 березня в англомовних країнах.

В основу було закладено трилисник (seamróg), який є символом країни і навіть зареєстрованою торговою маркою. Він приймає різні хитромудрі форми.

Ірландське слово також означає зменшувальну форму від слова конюшина. Білий вид цієї рослини вважався лікарським, а у вікторіанську епоху став популярним мотивом в орнаментах. Трилисник також є одним з головних символів Дня святого Патріка.

Як повідомляв OBOZREVATEL, День святого Патріка відзначається 17 березня. В Україні і країнах пострадянського простору він є неофіційним, тому деякі святкують цей день у неформальній обстановці.

В англомовних країнах зазвичай проводять паради і масові гуляння, в люди одягаються в зелений колір, який є одним з символом цього свята. Подробніше про День святого Патріка читайте за посиланням.

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