Гей-пара з Індії зіграла традиційне весілля: барвисті фото

Гей-пара з Індії зіграла традиційне весілля в Нью-Йорку. Чоловіки підкорили мережу яскравими знімками, вбраннями та історією свого кохання.

Урочистість Аміт Шах та Адідже Мадіраджо провели 19 липня. Знімки молодята виклали на своїх сторінках у соціальних мережах. Фотографом на весіллі стала Чармі Пена.

instagram.com/mad_adiyoo

"Я знала, що документувала щось велике для індійської спільноти. Отримала тисячі повідомлень від ЛГБТ-людей, які писали, що ці фото дали їм надію", — сказала фотограф.

vogue.in

instagram.com/mad_adiyoo

"Ми не розуміли, як просте весілля в храмі може виглядати для людей надією", — говорить пара.

instagram.com/mad_adiyoo

instagram.com/mad_adiyoo

instagram.com/mad_adiyoo

instagram.com/mad_adiyoo

Чоловіки познайомилися три роки тому в барі на день народження їхнього спільного друга і відтоді пара разом. Аміт також зазначив, що вони розповіли про свої стосунки батькам через рік і ті їх підтримали.

Як раніше писав OBOZREVATEL, 20 липня відбулося перше в Україні одностатеве весілля. Дівчата Ночек і Олена побралися просто на барахолці. Вони обмінялися обручками та промовили клятви.

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