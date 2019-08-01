Гей-пара з Індії зіграла традиційне весілля: барвисті фото

Гей-пара з Індії зіграла традиційне весілля в Нью-Йорку. Чоловіки підкорили мережу яскравими знімками, вбраннями та історією свого кохання.
Урочистість Аміт Шах та Адідже Мадіраджо провели 19 липня. Знімки молодята виклали на своїх сторінках у соціальних мережах. Фотографом на весіллі стала Чармі Пена.
instagram.com/mad_adiyoo
"Я знала, що документувала щось велике для індійської спільноти. Отримала тисячі повідомлень від ЛГБТ-людей, які писали, що ці фото дали їм надію", — сказала фотограф.
vogue.in
instagram.com/mad_adiyoo
"Ми не розуміли, як просте весілля в храмі може виглядати для людей надією", — говорить пара.
instagram.com/mad_adiyoo
instagram.com/mad_adiyoo
instagram.com/mad_adiyoo
instagram.com/mad_adiyoo
Чоловіки познайомилися три роки тому в барі на день народження їхнього спільного друга і відтоді пара разом. Аміт також зазначив, що вони розповіли про свої стосунки батькам через рік і ті їх підтримали.
Як раніше писав OBOZREVATEL, 20 липня відбулося перше в Україні одностатеве весілля. Дівчата Ночек і Олена побралися просто на барахолці. Вони обмінялися обручками та промовили клятви.
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