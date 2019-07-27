День Володимира 2019: історія свята і що не можна робити

28 липня в Україні відзначають День Хрещення Русі. Згідно з переказами в цей день в 988 році князь Володимир прийняв нову віру і повернувся до Києва, щоб охрестити весь свій народ.

OBOZREVATEL пропонує читачеві дізнатися історію цього свята, а також, що не можна робити в цей день.

День Володимира: значення імені

Покровителем чоловіків з цим ім'ям є князь Володимир Великий. У перекладі воно означає "володіє світом". Також існує інший варіант цього імені - Вальдемар, який може трактуватися, як "славний володар".

Володар такого імені – природжений дипломат, якому під силу об'єднати навіть ворогів. Він тактовний і сприйнятливий до знань.

День Володимира: історія свята

У 987 році Володимир, захопив Херсонес, котрий в цей час належав Візантії. Після цього, він зажадав, щоб імператори Василь і Костянтин дозволили йому одружуитися на царівні Ганні. За переказами, брати дали згоду на шлюб, але за умови, що київській князь приме християнство.

Існує переказ, що перед самим весіллям Володимир раптово осліп і Анна, сподіваючись на зцілення чоловіка, попросила його хреститися якомога швидше. Після хрещення Володимир знову почав бачити і вимовив:

"Тепер я побачив Бога Істинного!".

Дружинники князя побачили, яке диво сталося після того, як він прийняв християнство і також хрестилися. Потім було навернення до християнства всієї держави.

Прикмети 28 липня

Якщо працювати 28 липня – то це до біди і кошмарів вночі.

У День Володимира Красне Сонечко обов'язково буде дуже сонячно.

Липа пожовкла - до пізньої осені. Якщо інші дерева стали жовтими раніше липи – осінь настане раніше, ніж звичайно.

Якщо з ранку пройшов дощ, отже далі буде сонце.

Вітер південний – погода сонячна.

Якщо гучний грім – буде дощ.

Вітер зі сходу – буде дощ. Якщо ж увечері буде туман, то завтра піде дощ.

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