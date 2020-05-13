День вишиванки 2020: чим унікальне свято і коли відзначається

21 травня в Україні відзначається День вишиванки. Це свято було засноване не так давно – у 2006 році, але за цей час встигло стати популярним не лише в нашій країні, а й за кордоном.

День вишиванки покликаний зберегти українські народні традиції, пов'язані з етнічним вишитим одягом. Детальніше про свято, його історію, а також про модні тренди вишиванок у 2020 році читайте далі в матеріалі OBOZREVATEL.

День вишиванки у 2020 році відзначається 21 травня Vladimir Yaitskiy/Flickr

День вишиванки: історія свята

Свято було засноване в Чернівцях у 2006 році, коли студентка факультету історії, політології та міжнародних відносин Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича Леся Воронюк запропонувала ідею акції "Всесвітній день вишиванки".

Так, деякі зі студентів регулярно носили вишиванки на навчання, і Леся запропонувала обрати день і прийти всім вишем в українському традиційному одязі.

Леся Воронюк у вишиванці 112.ua

Спочатку акцію підтримали кілька десятків студентів і викладачів університету, але в подальші роки свято вийшло на всеукраїнський рівень, до нього приєдналася українська діаспора по всьому світу, а також всі охочі підтримати Україну.

Модні вишиванки у 2020 році

У моді в 2020 році продовжують залишатися як традиційні вишиванки у вигляді сорочок, так і вишиванки-сукні різних кольорів і фасонів. Такий одяг можна вдягти і на прогулянку, і на свято, і на роботу.

Також у моді вишиванки на сучасний лад – з несподіваними малюнками та квітами. Кожен може дібрати свою за смаком.

Футболка-вишиванка Instagram

Сучасна вишиванка Instagram

Синя вишиванка Instagram

Вишиванка-сукня Instagram

Що символізує колір вишиванки

Червоний колір – символізує любов до людини, життя, енергію сонця, радість.

Білий колір – символ невинності і оберіг від нещастя та лихого ока.

Чорний колір – багатство і достаток.

Золотий або жовтий – символ меду і пшениці, добробуту, достатку, багатства і радості.

Зелений – жіночий колір.

Синій колір – символ неба і води, звільнення від недуг і душевного спокою.

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