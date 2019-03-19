День весняного рівнодення 2019: значення, традиції, прикмети

День Весняного Рівнодення, який в 2019 році відзначається 20 березня о 23:58 за Києвом, є одним із старовинних язичницьких свят. Це унікальне природне явище, в момент якого день і ніч мають однакову тривалість часу, а вже з 21 березня дні почнуть стрімко зростати.

OBOZREVATEL розібрався в значенні цього свята, а також в традиціях і прикметах. День весняного рівнодення і зараз відзначається чаклунами і магами, адже пробуджується природа, а також стикаються сили добра і зла.

Значення

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З наукової точки зору, в цей день Сонце перетинає екватор і переходить з північної півкулі в південну. Земля щодо світила займає вертикальне положення. День поступово збільшується, а ніч зменшується. Починається астрономічна весна, правда щороку дата змінюється.

Справа в тому, що проміжок між весняним і осіннім рівноденням налічує близько 365,24 сонячної доби. Зсув дати пов'язаний з коливанням сотих.

День весняного рівнодення з магічної точки зору також має велике значення, адже ритуали наповнюються особливою силою. А у багатьох народів вважається, що тьма і світло починають боротьбу, при чому перемагають завжди світлі боги, які приносять у світ тепло.

Весняне рівнодення David Pritchard / YouTube

Традиції

У європейському язичництві ця дата присвячена старонімецькій богині весни Остара, на честь якої фарбували яйця і випікали булочки. Пасхальна традиція бере коріння саме звідси.

У пізніх слов'ян це свято називалося Сороками. День весняного рівнодення пов'язували з прильотом птахів, яких повинно було повернутися сорок штук. Основним символом був жайворонок. Його форму використовували для випікання обрядового частування.

В язичництві сонце мало величезне значення. Вважалося, що в цей день божества приходять в світ людей, а з приходом весни також пов'язували бога Ярило, якому присвячувалися обряди. За легендами, в кінці березня бог відбиває у зими роги.

Народні прикмети і забобони

У День весняного рівнодення слов'яни влаштовували масові гуляння і гучні застілля. У цей день незаміжні дівчата випікали млинці, які символізували сонце. За цим частуванням ворожили на предмет весілля, першої дитини. Також на суджених ворожили по картах і на дзеркалі.

Опудало спалювалося, як символ кінця зими. Після цього стрибали через багаття, щоб очиститися від поганої енергії. На вулицях співали веснянки – ритуальні співи.

Прикмети

Vedmochka.net

Думки можуть зробити сильний вплив на долю, тому предки вірили, що думати потрібно позитивно.

Якщо прилетіли птахи в День весняного рівнодення – буде гарний урожай.

Сни і бажання в цей день повинні обов'язково збутися.

Якщо буде мороз у День весняного рівнодення, то його можна чекати наступні 40 днів.

Якщо навпаки на свято видалася тепла погода, то морозів вже не буде.

Прилетіли птиці – буде рясний врожай хліба.

Якщо сумувати в свято, такий настрій переважатиме наступний рік.

Погана прикмета – знайти тухле яйце серед продуктів. Хтось захворіє або Боги перестануть протегувати. При виявленні знахідки потрібно затримати дихання і обійти весь будинок за годинниковою стрілкою.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше предстоятель Православної церкви України Епіфаній пояснив, чому не можна їсти м'ясо під час Великого посту.

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